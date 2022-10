Cede grata in un palazzo, donna precipita

In seguito al cedimento di una grata una donna di 69 anni è precipitata al suolo. Caduta da una altezza di circa 6 metri, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La grata si trovava in un palazzo residenziale situato a Milano nella via privata Armando Falconi, in zona Crescenzago. Da quanto ha reso noto la centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, l'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 ottobre, verso le 13 e 45, quando è giunta la telefonata di pronto intervento. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare ed estrarre la signora da un cunicolo. Nonostante la caduta, la sessantanovenne non ha riportato gravi conseguenze.

Tre squadre dei vigili del fuoco

Per soccorrere la vittima sono dovute intervenire sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale sanitario del 118. L’anziana è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda, sito a poca distanza dal luogo dell’incidente. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe fatto appena in tempo ad appoggiare il suo piede sulla grata che subito è precipitata nel vuoto. Come spiegato dai pompieri, la 69enne è caduta a causa del cedimento di una grata presente nel condominio.

Già in passato erano avvenuti cedimenti strutturali di questo tipo. Un bambino era precipitato nel vuoto, finendo in uno scantinato a Pieve Emanuele, nel maggio del 2021. Il piccolo stava giocando, sotto il controllo della mamma, quando improvvisamente si è diretto verso un giardino poco lontano. Si era poi arrampicato su un muretto e, camminando su una grata, era precipitato.

Altri precedenti

Quello stesso mese, la grata di un parcheggio di MediaWorld di via Rubattino all’angolo con via Pitteri a Milano aveva ceduto e due giovani erano caduti finendo in ospedale. I due ragazzi, uno di 34 e l’altro di 31 anni, stavano fumando una sigaretta con alcuni amici vicino al punto di ricarica delle auto elettriche. Quando la grata ha ceduto, i due sono precipitati per circa quattro metri di altezza andando a finire sul cemento del piano sotterraneo. Anche loro, nonostante alcune ferite serie, non erano in pericolo di vita. Un episodio simile si era verfificato anche l’anno precedente, quando a cadere nel vuoto era stata una donna a Novate Milanese. Anche all’interno dell’ospedale San Raffaele vi era stato nel 2019 un incidente simile.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?