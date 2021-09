Il centrodestra con Bernardo: pronti i fondi per la campagna elettorale

Dopo lo sfogo di Luca Bernardo, candidato sindaco per il Comune di Milano, il centrodestra ha rassicurato che salderà a breve l'anticipo di quanto pattuito per sostenere le ingenti spese della campagna elettorale. Una decisione presa dopo che erano stati diffusi i messaggi vocali in cui Luca Bernardo minacciava di ritirarsi dalla corsa a palazzo Marino se non fosse stato aiutato economicamente dai partiti della coalizione.

" Se entro lunedì tutti i partiti della coalizione non versano 50mila euro a testa per la campagna elettorale, convoco una conferenza stampa e annuncio che mi ritiro dalla tenzone elettorale. Così non si può andare avanti. Per fare la campagna servono soldi ", si sente dire dalla voce di Luca Bernardo in un audio raccolto da la Repubblica. Sono le ultime due settimane prima del voto e il clima è incandescente. Il primario del reparto di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano è alla sua prima esperienza politica e su di lui grava un'enorme pressione, spinta anche dagli ultimi sondaggi che non lo danno al momento come favorito alle urne.

Ma dopo l'esplosione del caso, Luca Bernardo è intervenuto per smorzare i toni: " Tanto rumore per nulla. Ho chiesto agli alleati della mia coalizione un ulteriore sforzo per affrontare le ultime due settimane di campagna elettorale per il primo turno. É un fundraising, è la normalità, se la macchina non ha benzina non può andare avanti ". Il candidato ha spiegato di non essere miliardario, di aver investito una somma " ma posso arrivare fino a un certo punto. Basta vedere che tipo di campagna elettorale sta facendo Sala per capire quanto sta spendendo lui ". Quindi, il candidato che sta sfidando Salta, ha dato rassicurazioni agli elettori: " La coalizione è unita, è solo dibattito interno. Tutti i partiti fanno la loro campagna elettorale, questa è normale dialettica, ho parlato per smuovere la burocrazia ". E ha funzionato.

Dopo aver ricevuto il pieno appoggio da parte di Matteo Salvini, anche il commissario della Lega a Milano, Stefano Bolognini, ha confermato il pieno supporto a Bernardo dalle colonne del Corriere della sera. Dietro le parole del candidato " c'è la voglia di vincere a Milano e quindi Luca chiede ai partiti - tutti, non solo alla Lega - di credere in questa vittoria. La partecipazione alle iniziative del centrodestra ci dimostra che ci sono entusiasmo e interesse sulla sua candidatura ". Bolognini ha aggiunto: " Il suo sfogo va letto come uno stimolo ai partiti di dare il massimo adesso" ".