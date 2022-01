Il centrodestra schiera i primi candidati sindaci. E Allevi sfida il "tabù"

Monza, Lodi, Como e nel milanese Sesto San Giovanni saranno politicamente le sfide clou ma nella tarda primavera - Covid permettendo - una buona parte dei lombardi sarà chiamata alle urne per eleggere il sindaco. La data non è stata ancora ufficializzata, la finestra è quella compresa tra il 20 maggio e il 10 giugno, a meno che la situazione sanitaria non costringa a uno slittamento delle Comunali a settembre o ottobre come l'anno scorso. Ma i partiti non possono temporeggiare.

Il centrodestra inizia a stringere, memore della lezione nel capoluogo dove lo sfidante Luca Bernardo è stato scelto a tre mesi dalle urne, dopo un teatrino infinito sul toto-nomi, e Beppe Sala ha conquistato il bis al primo turno. Tra le partite clou dunque c'è Monza, dove mai nella storia finora un sindaco è riuscito ad andare oltre il mandato. Dario Allevi è «pronto a sfidare questo tabù», giorni fa ha sciolto le riserve: «Mi ricandido, cinque anni non bastano per cambiare volto a una città che abbiamo ereditato malconcia» ha sottolineato. Anche a Sesto il sindaco leghista Roberto Di Stefano, che nel 2017 espugno la (ex) roccaforte rossa, si scalda per il bis. E ieri i coordinatori provinciali del centrodestra Sandro Sisler (FdI), Mauro Andreoni e Alessio Zanzottera (Lega), Graziano Musella (Forza Italia) e Luca Del Gobbo (Noi con l'Italia) hanno annunciano che sosterranno insieme i candidati Guido Massera per San Donato Milanese, Daniele Cassamagnaghi per Cernusco sul Naviglio e Manuel Imberti per Buccinasco. «I cittadini ci chiedono massimo impegno e noi proponiamo tre persone competenti e ben radicate» dichiara Sisler.

Tutti e tre, sottolineano i referenti leghisti, «erano già al lavoro per il proprio Comune ben prima di essere scelti, puntiamo su persone legate al territorio e presenti già da tempo con attività e iniziative». Musella ribadisce che «il centrodestra punta alla vittoria e ha scelto i nomi giusti» e Del Gobbo è certo che «sapranno fare molto bene per i loro Comuni, hanno già dimostrato passione e capacità». Massera è esponente di FdI e Presidente del Circolo «Giorgio Almirante». Cassamagnaghi, capogruppo Fi, è già stato sindaco dal 2002 al 2007. Imberti è consigliere della Lega a Buccinasco.

Nella provincia di Milano si voterà in 21 Comuni: Senago, Buccinasco, Sesto San Giovanni , San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio, Abbiategrasso, Garbagnate Milanese, Magenta, Melegnano, Melzo, Vimodrone, Binasco, Bussero, Canegrate, Dresano, Magnano, Noviglio, Pieve Emanuele, Pregnana Milanese, San Giorgio su Legnano e Vernate.