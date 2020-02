Cernusco sul Naviglio, incendio in un palazzo Aler: due vittime

Un grave incendio si è verificato presso una palazzina Aler di otto piani a Cernusco sul Naviglio. Sono 24 le persone coinvolte, due delle quali sono morte. Avevano rispettivamente 52 e 80 anni. Tra i residenti della palazina è presente anche un uomo affetto da disabilità che tuttavia non ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. Come si legge dall'agenzia Lapresse, 7 persone sono state portate al pronto soccorso. L'incendio è nato, precisamente, all'interno di un appartamento al terzo piano. Giunti sul posto carabinieri e vigili del fuoco con diverse squadre.

Cernusco sul Naviglio, incendio in una palazzina Aler: 2 morti e 7 ricoverati

Tragedia a Cernusco sul Naviglio: una palazzina Aler di 8 piani ha preso fuoco uccidendo due persone di 52 e 80 anni. L'episodio è avvenuto il 27 febbraio 2020 intorno alle 8:35. Le fiamme sono divampate al terzo piano di un appartamento. Gli operatori sanitari giunti sul posto sono stati costretti a trasportare 7 persone al pronto soccorso: 4 sono state trasferite all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, altre 3 al nosocomio di Melzo. Il trasporto in ospedale è stato rifiutato invece da 14 persone. Coinvolto anche un un disabile residente nella palazzina che, dopo opportuni esami, si è accertato non aver bisogno di essere ricoverato al pronto soccorso. Il luogo del sinistro è stato raggiunto da sette ambulanze, due automediche ed una infermieristica. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco. Gli uomini dell'arma dovranno adesso approfondire le dinamiche dell'incidente.