Chibimart, bijoux e accessori si acquistano cash&carry

Mancano poche settimane a Chibimart – l’evento delivery per il bijou e l’accessorio nazionale e d’importazione che dal 12 al 15 novembre prossimi presenterà nel padiglione 4 di fieramilanocity-MiCo le più recenti novità per la stagione invernale e per le feste di Natale.

Appuntamento importante, vetrina unica in Italia per trovare tutto ciò che serve, dalla creazione di bijoux agli accessori, grazie a una proposta ampia che, insieme ai due momenti fieristici di febbraio e settembre di HOMI Fashion&Jewels Exhibition, crea un percorso completo per gli operatori, offrendo diverse possibilità di incontro con il mercato nel corso dell’anno.

L’offerta del Chibimart spazia dal semilavorato alla componentistica per bigiotteria e gioielleria, dalle pietre, dure e colorate per arrivare ai bijoux, gioielli e accessori made in Italy e di importazione. E infatti tra le aziende presenti di questa edizione di ripartenza saranno presenti, tra gli altri, Confuorto Gioielli, Carola Gioielli, Luiber, Elite Bijoux, Cinziaesse, I Signori Degli Anelli, Golden Corals, Sergio Elefante, Ave Caprice quali rappresentanti del made in Italy assieme a molte proposte provenienti da differenti culture e tradizioni, in particolare dalla Turchia e India.

La mostra conferma la sua caratteristica unica di evento “delivery”, grazie all’originale format Cash&Carry che permette agli operatori del settore di acquistare i prodotti direttamente in fiera e rifornire così, in tempo reale, i propri punti vendita con le ultime novità della stagione in corso.

Un’occasione utile per gli espositori di incontrare di nuovo i clienti in presenza e in sicurezza, mentre per retailer e buyer sarà il giusto momento per un ultimo assortimento invernale anche in vista del periodo natalizio.

Dal 12 al 15 novembre 2021 fieramilanocity-MiCo, ingresso da Porta Colleoni.

www.chibimart.it