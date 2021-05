Ciclabili a confronto: il sindaco di Sesto punge Sala

Le polemiche sulle piste ciclabili di Milano si sprecano. Per chi vive la città, soprattutto in auto, è impossibile restare indifferenti davanti a quanto realizzato dall'amministrazione sala nel capoluogo lombardo, dove le piste ciclabili che in teoria dovevano alleggerire il traffico cittadino in alcune zone non fanno altro che congestionarlo ancora di più. La riduzione delle carreggiate è solo uno dei tanti problemi alla viabilità causati dalle nuove strade ciclabili di Milano, che in alcuni tratti non prevedono nessuna protezione e nessuna segnaletica ad hoc, se non quella verticale di delimitazione. Ma Milano è solo una parte di un grande progetto che coinvolge anche i comuni limitrofi, che insieme al capoluogo formano la grande area metropolitana milanese interconnessa. A Sesto San Giovanni, per esempio, è in corso di realizzazione una nuova strada ciclabile, denominata anche bicipolitana, che servirà a unire in modo sicuro e funzionale le fermate della metro in città.

" A Sesto San Giovanni progettiamo e realizziamo piste ciclabili sicure, a norma di legge e utili per connettere diversi punti della città, per una mobilità davvero sostenibile ", ha scritto il sindaco di Sesto San Giovanni. Roberto Di Stefano, quindi, ha fatto il paragone con quanto accade nel capoluogo: " A Milano si limitano solo a tracciare delle righe sull’asfalto e realizzano ciclabili senza protezioni che mettono a forte rischio l’incolumità dei ciclisti e finiscono per congestionare il traffico ottenendo l’effetto contrario a quello desiderato ". Il tutto corredato da un'immagine di confronto che fa capire le profonde differenze nella concezione delle piste ciclabili.

La bicipolitana di Sesto San Giovanni sarà una " pista ben studiata e sicura per chi si muove in bicicletta, per una mobilità davvero sostenibile. Una volta completata, l’intera infrastruttura riuscirà a connettere diverse zone della città ". Queste le parole del sindaco nel presentare il progetto, che " sarà funzionale anche e soprattutto per i futuri collegamenti con la Città delle Salute e della Ricerca. Nei prossimi giorni, inoltre, come già comunicato riapriremo al traffico il primo tratto Gramsci-Boccaccio: un primo passo verso la riapertura completa e la riqualificazione dell’area ".