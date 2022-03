Cinque artisti emergenti a miart con Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo porta a miart, la fiera dell’arte moderna e contemporanea di Fiera Milano, cinque giovani artisti emergenti con la mostra “Tra pennelli e immagini virtuali. La pittura italiana nei nuovi anni Venti”, selezionati dal curatore Luca Beatrice, allestita presso l’area lounge della Banca (fieramilanocity_MiCo, Viale Scarampo – Gate 5, Pad. 3) dall’ 1 al 3 aprile prossimi.

In mostra durante la manifestazione internazionale - che vede da anni Intesa Sanpaolo nel ruolo di Main Partner e condivide con miart 2022 l’attenzione e il sostegno ai giovani artisti emergenti - i dipinti di Paola Angelini, Sabrina Casadei, Rudy Cremonini, Diego Gualandris e Giuseppe Mulas che, cominciando a lavorare nel nuovo millennio, offrono uno sguardo aperto e inedito sul panorama della pittura italiana contemporanea, attraverso una rilettura globale dei nostri tempi.

Confermata anche la presenza di Intesa Sanpaolo Private Banking, che presenterà, presso l’area lounge del Gruppo, un ciclo di tre incontri su “Arte collezionismo e media” che approfondirà temi di arte e mercato.

Gli appuntamenti sono previsti il 1° aprile alle ore 17.30 con Michele Bonuomo, direttore di Arte, il 2 aprile alle ore 17.30 con Umberto Allemandi, direttore de Il Giornale dell’Arte e il 3 aprile alle ore 17.30 con Giancarlo Politi, fondatore di Flash Art. Modereranno gli incontri Alberto Fiz e Marina Mojana di Eikonos Arte.

Con queste iniziative Intesa Sanpaolo testimonia il supporto allo sviluppo culturale del territorio, con l'obiettivo di consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale dell’arte moderna e contemporanea e di offrire alla città un ulteriore volano di crescita e sviluppo economico, culturale e civile.

“Siamo felici e orgogliosi di essere al fianco, anche quest’anno, di miart. Il servizio professionale e qualificato di Art Advisory di Intesa Sanpaolo Private Banking accompagna la clientela nella valorizzazione di opere d’arte e nell’individuazione delle migliori soluzioni alle specifiche esigenze - commenta Andrea Ghidoni, direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking -. In un mercato dell’arte in evoluzione e sempre più articolato il ruolo del Private Banker affiancato da specialisti di arte diviene fondamentale nel consolidare una relazione di fiducia sempre più qualificata. Essere presenti in quella che è considerata la prima fiera di settore in Italia, e tra le prime in Europa è un’opportunità ideale per presentare i nostri servizi di consulenza a collezionisti ed investitori”.

“Intesa Sanpaolo rinnova il legame con una delle principali fiere in Italia e in Europa, in linea con la crescente attenzione che riserviamo alla promozione dell’arte moderna e contemporanea - aggiunge Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni storici -. La collaborazione con miart è anche occasione per valorizzare cinque giovani artisti italiani in sinergia con Intesa Sanpaolo Private Banking, oltre che per mettere a disposizione le competenze maturate nella gestione delle collezioni di proprietà. Siamo lieti di dare un contributo nuovo e originale all’importante iniziativa milanese che sottolinea il ruolo di primo piano della città nella produzione artistica e nel mercato dell’arte”

“È un’occasione unica poter contare su di un partner come Intesa Sanpaolo, che condivide le nostre stesse idee in merito alla valorizzazione delle nuove generazioni - aggiunge Nicola Ricciardi, direttore artistico di miart -. Questa iniziativa è frutto della piena consapevolezza che solo investendo sui giovani si può costruire una ripresa credibile e duratura, tanto per i galleristi, quanto per gli artisti. Una presa di coscienza che condividiamo profondamente, come dimostra il fatto che proprio quest'anno Emergent, la sezione di miart dedicata alle nuove realtà sarà per la prima volta posta all’inizio del percorso espositivo, proprio per garantire la più ampia visibilità possibile”.

Nelle foto, da sinistra a destra,

Giuseppe Mulas, Looking for the night away, 2022

Rudy Cremonini, Fiori, 2022

Diego Gualandris, Maxixe, 2021

Sabrina Casadei, Velvet, 2022

Paola Angelini, l’abisso 2021