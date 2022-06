Coltelli, spranghe e bombe carta: maxi rissa nelle case popolari di Milano

Le periferie di Milano sono una polveriera pericolosissima. Le tensioni sociali e il gravissimo degrado delle zone più esterne della metropoli sono il detonatore di una situazione in costante peggioramento. Lo dimostrano gli episodi gravi che, quasi quotidianamente, si verificano nei dedali di strade tra i palazzi popolari, dove abusivi e regolari faticano a convivere in un equilibrio talmente labile che anche il minimo problema rischia di trasformarsi in una tragedia. Lo dimostra quanto accaduto in via Bolla, zona franca per il crimine e i reati, nel quartiere Gallaratese di Milano, dove un litigio tra vicini si è trasformato in una rissa che ha coinvolto 60 persone.

Come riporta il Corriere della sera, quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato è solo l'epilogo di lunghi giorni di forti tensioni. Sessanta persone residenti in via Bolla si sono armate di coltelli, spranghe e bastoni e si sono affrontate per cause ancora da verificare. Sono state esplose anche delle bombe carta e in pochi minuti è scoppiato il caos, si sono precipitate dieci volanti della polizia ma non sono state sufficienti per contenere la rivolta. Si sono dovute aggiungere altre 5 pattuglie in assetto antisommossa per riportare la situazione alla calma. Sono servite due ore alle forze dell'ordine per sedare la rissa e mettere in sicurezza il quartiere. Il bilancio finale è di diversi feriti, tra i quali una donna di 44 anni, un ragazzino di 17 e un bambino di 2 anni, tutti di origine romena.

Ma si tratta solo di una pace apparente, una quiete passeggera che al primo screzio farà esplodere nuovamente gli animi dei residenti. Qui, di notte e di giorno, si muovono berline di grossa cilindrata che svolgono il compito di sentinelle di quartiere. Fanno la ronda per proteggere gli abusivi, verificare se ci siano movimenti sospetti di forze dell'ordine o di nuovi possibili occupanti. Ed è forse proprio la tensione tra i regolari e gli abusivi ad aver scatenato la rissa, almeno stando a quanto ricostruito in prima battuta dagli inquirenti. Alla base di tutto, probabilmente, l'abitudine di effettuare corse abusive con le auto di grossa cilindrata da parte dei rom, che spesso rischiano di provocare incidenti e di coinvolgere anche i bambini. Gli abitanti regolari sono stremati, vorrebbero vivere in un ambiente civile e sano ma la delinquenza di questo fazzoletto di Milano è ormai dilagante e tutti sembrano aver perso le speranze di poter recuperare quest'area della metropoli. L'unica ricetta finora individuata da Aler è l'abbattimento dei palazzi, ormai fatiscenti e abbandonati al loro destino. Ma i residenti chiedono più tutele.