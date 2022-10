Comedy Ring, comici e cabarettisti fra gag e risate al Diaz 7

Un “duello” a colpi di battute, gag e tante risate per l’appuntamento con Comedy Ring, un format che ha già un lungo e fortunato tour nei migliori teatri di tutta Italia continuando a riscuotere un incredibile successo e che approda giovedì 20 ottobre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza Duomo a Milano, per una serata davvero indimenticabile.

Nell'arena, coinvolti su un unico palcoscenico in un confronto a suon di risate alcuni dei migliori comici e cabarettisti del panorama italiano, protagonisti e nomi popolari delle trasmissioni televisive “Camera Cafè”, “Zelig“, “Colorado“ e “Comedy Central“ che si esibiscono fra ironia ironia e ilarità in un mix di monologhi, animazione, ballo e canto.

Protagonisti della serata Max Pieriboni, Gianpiero Perone, Stefano Chiodaroli e Massimo Costa. Ognuno di loro con una storia di successo alle spalle e che hanno fatto del cabaret la loro vita. Perfetti da soli, unici in gruppo. a cui si aggiunge il pubblico che saràprotagonista di un momento di spensieratezza, coccolato anche dall’atmosfera all’interno del locale, tecnologico e caldo allo stesso tempo.

Un’occasione da non perdere, anche per gustarse una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7. Una serata per distrarsi dalla routine di una serata autunnale e per entrare in contatto con artisti che interagiranno con il pubblico, anche solo per una battuta o per firmare un autografo. L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 è libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20, da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica, sempre originale e attenta alle tendenze.

GianPiero Perone

Nasce a Torino nel 1968 e sin da piccolo manifesta la sua indole di attore comico. Deve il suo successo televisivo alle cinque edizioni della trasmissione Colorado (Italia Uno), dopo diverse apparizioni a “Quelli che il calcio…” (Rai Due) e Zelig Off (Canale 5) e Trebisonda (Rai Tre) anche in veste di autore. I suoi personaggi, colgono abitudini e novità della società contemporanea, facendo sorridere con intelligenza e raffinatezza come solo un attore brillante e di razza sa fare.

Massimo Costa

Trasformista, attore teatrale, comico e show man con grande esperienza del mondo dello spettacolo. In TV ha partecipato a Camera Cafè. Noto al pubblico italiano per il ruolo del fattorino Pippo nella sit-com Camera cafè. Nel 2006 partecipa al film “La vida es un carnaval”. Nel 2013 partecipa come presentatore in un nuovo format televisivo, “I Cuochi Pasticcioni” prodotto e ideato da Andrea Bauce.

Stefano Chiodaroli

Nato il 15 dicembre 1964 a Varese, ha iniziato come mangiafuoco, acrobata di strada e attore in compagnie amatoriali; la prima volta da attore è stata nel 1983 aggregato alla compagnia Triopastello. Nel 1990 si è diplomato alla scuola del Teatro del Mimodramma Arsenale di Milano. Poi con i Taxibliss88, ha partecipato ai festival teatrali di Arcangelo in Russia e di Le Puy-en-Velay in Francia. Nel 1995 è tornato al teatro con la scrittura e poi si è unito al trio Ottomani. Nel 1997 lavora in solitaria e ha un’assidua frequentazione del Circolone di Legnano. Nel marzo 1998 dà alla luce il personaggio del panettiere, che porta Chiodaroli alla ribalta delle tv nazionali in trasmissioni come Zelig facciamo cabaret (1999), Convention a colori (2002) e Colorado Cafè, programma comico di Diego Abatantuono su Italia1.

Max Pieriboni

Sin da piccolo aveva un sogno, far ridere la gente, diventare un comico cabarettista. Con impegno e perseveranza è riuscito a realizzare il suo sogno, partito da un piccolo locale dove una sera provò un monologo sino alla tv. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, personaggi, follie a cui dar vita. Comico cabarettista, autore e attore Pieriboni è stato presente per anni nel circuito della fortunatissima trasmissione Colorado e da due anni anche presso lo storico locale Zelig di Viale Monza Milano, nella trasmissione Zelig Time

