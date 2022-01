Contagi e ricoveri in aumento. La zona arancione si avvicina

I contagi in Lombardia restano a livelli alti, gli ospedali stanno accogliendo sempre più malati Covid, e la speranza che un nuovo picco sia stato ormai raggiunto si scontra col timore che la riapertura delle scuole possa produrre un ulteriore impatto sulla diffusione del virus. Così, non resta che continuare a vaccinare il più possibile. Questa è la situazione oggi in una regione - la Lombardia - che ha patito moltissimo la pandemia, poi ha recuperato bene riallineandosi alle altre, e oggi fa i conti con una rapida diffusione del contagio, spinto dal proliferare delle ultime varianti.

Il report di ieri ha confermato un trend preoccupante, che gli esperti prevedono possa andare avanti nelle prossime settimane. I nuovi positivi accertati sono 18.726, apparentemente molti meno dei giorni precedenti, quando è stata superata la soglia dei 50mila nuovi contagiati al giorno. Occorre tenere presente però il numero dei tamponi eseguiti in quello che è stato un giorno festivo. Nell'ultimo bollettino si dà conto di una giornata in cui, in Lombardia, sono stati eseguiti 74.926 tamponi, molto meno che nei giorni scorsi. Nel report precedente si parlava di 230.400 tamponi effettuati, con 52.693 positivi. La percentuale dei positivi, dunque, è stabile o in leggero aumento. Era al 24% il 5 gennaio, poi al 22,9%, e adesso è tornato al 24,9%, come dire un tampone positivo ogni 4 eseguiti.

Sempre dal bollettino regionale emerge come l'incidenza stia continuando a salire fino a toccare - dato di ieri - 2.335 casi su 100mila abitanti su base settimanale (e pensare che le regole previste per il passaggio alla zona gialla, evidentemente anacronistiche, fissano la soglia a 50 casi). I ricoverati negli ospedali aumentano. Non molto in terapia intensiva: sono 5 in più da ieri, ma hanno raggiunto quota 234. Negli altri reparti sono ricoverate 2.624 persone, con un aumento consistente oggi (105 pazienti in più). E 59 sono stati purtroppo i deceduti. Il passaggio alla zona arancione scatta a una soglia di occupazione dei letti che è stata fissata al 20% nelle terapie intensive e al 30 in area medica. Con gli posti letto totali a disposizione in regione, significa che scatta a 306 e 3.107 letti occupati. Restano dunque alcune decine - e centinaia - di posti.

A Palazzo Lombardia si spera che il picco - almeno dei contagi, se non dei ricoveri - sia stato raggiunto. È chiaro tuttavia che un'incognita rilevante è rappresentata dall'impatto che possono avere le scuole, che fra due giorni riapriranno. Le proiezioni dicono che, a questi livelli di contagio, il 4% circa dei ragazzi della fascia 1418 anni diventano positivi in una settimana, per cui in una classe da 30 ragazzi significa due positivi per classe alla settimana.

La Lombardia continua a vaccinare. La situazione delle somministrazioni dei vaccini agli over 50 è soddisfacente. Infatti, su una platea di 4.531.914 cittadini lombardi con più di 50 anni (fonte Istat gennaio 2021), sono ormai il 95,1% (vale a dire 4.308.546 lombardi) quelli che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. E 4.231.155 hanno concluso il ciclo primario, pari al 93,4% della popolazione di quella fascia d'età. Intanto, 2.856.605 cittadini lombardi con più di cinquant'anni che hanno ricevuto anche la dose booster.

A questo punto, restano senza copertura vaccinale 223.368 over 50, di questi 12.478 hanno già prenotato la vaccinazione.