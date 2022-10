Contro un palo, il marito chiede di fare l'alcoltest al suo posto

Il marito si offre di fare l'alcol test al posto della moglie che, da sola, ha appena perso il controllo dell'auto ed è finita contro un palo. Un grande amore coniugale, penserà qualcuno. O comunque un sentimento che obnubila la ragione. Il test infatti alla fine è stato effettuato sulla donna, la moglie appunto, visto che la signora viaggiava in compagnia di un'amica e, comunque, non con il consorte. Che nemmeno per osmosi, quindi, avrebbe potuto contagiarla con la sua (probabile) sobrietà...

È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri del Radiomobile della compagnia di Seregno sono intervenuti all'incrocio tra via Pietro Nenni e via Prealpi, dopo che una 28enne residente in provincia di Como, alla guida della Smart Fortwo della madre e in compagnia di un'amica 21enne, aveva perso il controllo della vettura ed era andata a scontrarsi prima contro un cartello stradale, abbattendolo, e poi contro un palo dell'illuminazione pubblica che ne ha fermato la corsa. I militari, dopo aver fatto soccorrere le due giovani dai sanitari del 118, hanno chiesto alla 28enne di sottoporsi all'alcol test, ma proprio in quel momento è sopraggiunto il marito, che si è offerto di soffiare nell'etilometro al posto della moglie.

Il test ovviamente è stato effettuato sulla donna, il cui tasso alcolemico è risultato superiore a 1,3 grammi su litro. Denunciata così per guida in stato d'ebbrezza, le è stata ritirata la patente. Entrambe le donne sono state poi visitate in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza. E il marito? Visitato anche lui, in un altro reparto...