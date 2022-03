Corni di Canzio: vigile precipita e muore davanti ai suoi colleghi

Un'altra tragedia in montagna. E ancora una volta a perdere la vita è incredibilmente un escursionista esperto come il vigile milanese Samuele Papini. Il dramma ieri poco prima di mezzogiorno, durante un'escursione sui Corni di Canzo, a Valbrona in provincia di Como. L'uomo era con dei colleghi per una gita domenicale nella zona del Rifugio Sev, quando è scivolato sul sentiero del Corno Occidentale ed è precipitato per una ventina di metri. Una caduta che purtroppo non ha lasciato scampo al cinquantottenne residente a Cormano che è stato soccorso sul posto. Immediato, infatti, l'arrivo in quota degli uomini dell'elisoccorso di Como di Areu.

Secondo quanto riportato dalla relazione dell'intervento, un tecnico del Cnsas era già sul posto, mentre altri tre sono stati imbarcati dall'elicottero e portati in quota sul luogo dell'incidente dove però il medico ha solamente potuto constarne la morte. Una donna che era insieme a lui e lo accompagnava nell'escursione, è risultata illesa ed è stata accompagnata a valle in stato di choc. E un'altra tragedia è avvenuta poco dopo quando è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco già senza vita un escursionista di 63 anni di Canegrate, in provincia di Milano che era stato soccorso poco dopo le 13 a poca distanza da dove, un'ora e mezza prima, era precipitato Papini.

Giornata tragica anche al Terminillo dove i vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti sul monte Elefante per recuperare il corpo di un escursionista precipitato dalla cresta in un crepaccio e deceduto per le gravi ferite riportate. La vittima è un 42enne di Roma che stava passeggiando con un amico.