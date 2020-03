Coronavirus, da Fondazione Fiera un magazzino per materiali

Fondazione Fiera Milano ha concesso alla Regione Lombardia in temporaneo comodato gratuito un immobile situato nel comune di Rho che la Regione intende utilizzare come magazzino per materiali e attrezzature mediche e altro materiale necessario ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus covid-19.



L’immobile, di circa 10 mila metri quadri, è nuovo e del tutto idoneo alla funzione preposta per l’emergenza sanitaria. "Siamo sempre a disposizione delle dutorità e degli stakeholder Istituzionali - commenta Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera - con spirito di collaborazione in questo momento di emergenza".