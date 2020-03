Coronavirus, Fontana nomina Bertolaso consulente per ospedale Fiera

" Non potevo rifiutare la richiesta del presidente Fontana ". Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, è stato nominato dal presidente della regione Lombardia presidente Attilio Fontana suo consulente personale per seguire il progetto di un ospedale temporaneo che nascerà negli spazi di Fiera Milano, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

" Come potevo non aderire - ha dichiarato Bertolaso - alla richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita è stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese? ".

" Peraltro se ho aperto l'ospedale Spallanzani vent'anni fa - continua l'ex capo della Protezione civile - ed ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo. Il mio pensiero va ai medici, quelli veri, agli infermieri ed ai tecnici sanitari e ai farmacisti che da settimane danno l'anima rischiando ogni istante per combattere e vincere questa battaglia ".

Il presidente della regione Lombardia Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l'incarico per cui gli spetterà un compenso simbolico di 1 euro. Sul progetto dell'ospedale il governatore ha dichiarato: " In questo momento non siamo in possesso degli strumenti che servono per rendere operativa questa sede. Noi, con la Fondazione Fiera, abbiamo garantito la struttura, ma nessuno è in grado di fornirci né medici, né ventilatori. Nonostante ciò non abbiamo intenzione di abbandonare questa idea, abbiamo anche lanciato una call internazionale, contattato il governo tedesco e non ci fermeremo qui ", dice in conferenza stampa.

" Ci proveremo ancora, mi auguro di potervi dare delle notizie positive, siamo moderatamente ottimisti ", conclude il presidente della Regione Lombardia.

Soddisfazione è stata espressa dalle componenti della maggioranza dell'esecutivo regionale, con il vicepresidente di Forza Italia Tajani che ha dichiarato:" L'abbiamo sempre detto: Guido Bertolaso poteva essere un'ottima scelta anche a livello nazionale. Ora la Lombardia è la Regione che soffre di più, è giusta che dia una mano. Farà sicuramente bene. Buon lavoro e in bocca al lupo ".