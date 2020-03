Coronavirus, Gallera: "Provincia di Bergamo critica, serve chiusura"

Cresce il numero dei contagi in Lombardia che, a fronte degli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile, fa segnare un picco record con 5.791 casi positivi e 135 decessi nelle ultime 24 ore. A confermare le stime è stato l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della consuetudinaria diretta Facebook relativa agli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

I dati

Le stime sull'emergenza nuovo coronavirus in Lombardia, scorporati per provincia, mostrano che Milano è a quota 592 casi positivi, 86 in più" rispetto a ieri. Sono alcuni dei numeri diffusi da Giulio Gallera durante il punto stampa su Covid-19. Bergamo è ormai la provincia che presenta le maggiori criticità: con 1.472 casi positivi, cioè più 248 rispetto a ieri. Brescia ha un incremento di 51 casi ed è a 790" positivi. Cremona è a 957, cioè più 41. Lodi ha 963 casi positivi, con una crescita di 35 casi. " I dati vanno presi con prudenza, quasi come gli exit poll delle elezioni . - ha successivamente precisato l'assessore lombardo ai microfoni di Sky Tg24 - Vanno presi nell'arco temporale di una settimana. Il dato vero è la riduzione dei casi nel Lodigiano dopo le due settimane di zona rossa ".

La provincia di Bergamo

" Quella di Bergamo è la provincia che ormai presenta le criticità maggiori. I casi qui sono 1472, 248 in più rispetto a ieri . - ha continuato durante la diretta - A Brescia sono 790, 50 in più; a Como sono 46, mentre a Cremona siamo a quota 957, con un aumento di 41 casi. A Milano provincia i casi sono 592, 86 in più rispetto a ieri ".

I tamponi

I tamponi per il coronavirus effettuati sono ad oggi in Lombardia 21.479 e sono stati attivati 9 laboratori per processarli. " Oggi di fatto, non c'è neanche tempo di attesa e nell'arco di poche ore si fa il tampone ", ha precisato Gallera. " Nessun problema sulla disponibilità di tamponi ", ha poi aggiunto l'assessore al Bilancio Davide Caparini riferendo che " da parte della Regione ne sono stati acquistati 1 milione e 800 mila".

Allarme terapie Intensive

Resta una delle criticità maggiori quella dei posti letto nelle terapie intensive, al collasso dopo il picco fatto segnare negli ultimi 4 giorni. " Il vero problema sono i posti nelle terapie intensive . - spiega l'assessore al Welfare - Il nostro sistema sanitario è in grandissima sofferenza. A Cremona ad esempio non ci sono quasi più posti letto. Un altro allarme c'è anche a Bergamo. Servono misure ancora più rigide. Se limitiamo la circolazione del virus, tra dieci giorni ne vedremo i risultati, altrimenti il sistema sanitario non potrà più fornire le cure adeguate" . Nella giornata di martedì 10 marzo, 8 persone sono state trasferite dall'ospedale di Cremona in altri Hub della Lombardia: " A Cremona - ha spiegato - abbiamo appena portato via 8 pazienti, stiamo portando giù degli infettivologi, stiamo sostenendo quel presidio ospedaliero. Bergamo è un altro ospedale in situazione di grande tensione. Tutti si stanno mobilitando, ma questo è purtroppo lo scenario che stiamo cercando di prevenire con le misure che mettiamo in campo, se non succede qualcosa lo vedremo sempre più spesso nei prossimi giorni" . Al vaglio della Protezione Civile la possibilità di circoscrivere un'area da destinare a 500 nuovi posti letto di terapia intensiva:" Abbiamo preso sul serio la disponibilità della Protezione civile a costruire una grande area, come la Fiera, dove realizzare 500 posti letto di terapia intensiva, serve però la strumentazione adeguata. Il progetto è pronto ed è già nelle mani della protezione civile nazionale ".

Reclutamento medici e personale sanitario

In previsione del trend negativo dei contagi, Gallera spiega che sarà incrementato l'organico sanitario con il reclutamento di 200 medici specializzandi. " Oggi è stato pubblicato un decreto legge che rende più flessibili le assunzioni per gli specializzandi . - ha proseguito - Quindi stiamo uscendo con un avviso per medici specializzandi e infermieri che gestiremo a livello centrale. Per i contratti a tempo determinato,li lasceremo fare alle aziende. pronti 200 specializzandi in anestesia e rianimazione, grazie ai quali garantiamo l'estensione dei posti letto nelle rianimazioni. Entro domani si laureeranno nuovi 250 infermieri" .

Altre Criticità

" In Lombardia si registrano alcune criticità per la gestione dei cadaveri positivi al coronavirus - ha riferito l'assessore lombardo al Welfare - Stiamo semplificando le procedure di chiusura delle bare affinchè possano essere portate in obitori e cimiteri ".

L'allarme