Corsa sui grattacieli, Milano dà il via

Antonio Ruzzo

Chi vuole può prendere l'ascensore. Gli altri, quelli che faranno la gara, saliranno invece il più velocemente possibile per le scale fino in cima all'Allianz Tower dove è fissato il traguardo della prima tappa del Vertical World circuit, il campionato del mondo di corsa sulle scale dei grattacieli che partirà proprio da Milano il 19 di aprile. Una vera e propria «scalata» che con i suoi 1.027 gradini per 49 piani e un dislivello positivo di 200,67 metri, è diventata un appuntamento d'eccellenza del panorama podistico internazionale. Da due anni ormai, l'Allianza vertical run è stata inserita nel calendario ufficiale del Vertical World Circuit, il più importante e prestigioso circuito internazionale di corse in verticale. Una sfida «tosta» che vedrà primeggiare campioni mondiali, specialisti di questo tipo di competizioni, ma che è anche aperta a tutti quelli che vorranno provarci. Si potranno iscrivere tutti coloro che hanno compiuto 16 anni, che sono tesserati per la FISKY o che faranno il tesseramento giornaliero e che presenteranno un certificato medica agonistico.

Sono nove le gare che fanno parte del mondiale: da New York, a Londra, Parigi e Milano, passando per Dubai in Medio Oriente e via verso l'Asia, con la concentrazione più alta di grattacieli, con Pechino, Shanghai e Osaka, per concludere il circuito con la Gran Finale a Hong Kong. Tra le torri più alte nelle città chiave, spicca il One World Trade Center di New York, la più alta dell'emisfero occidentale, a memoria dell'11 settembre. Giunto alla undicesima edizione, il Vertical World Circuit è patrocinato dalla International Skyrunning Federation, che ha condotto ricerche scientifiche esclusive sulla disciplina stair climbing. I risultati delle ricerche sono una buona notizia per tutti. Correre in salita sulle scale rappresenta un modo divertente e veloce per raggiungere la vetta per persone in forma e in salute. Per i sedentari e meno in forma basta un piccolo sforzo: salire le scale con regolarità dà enormi benefici non solo migliorando la forma fisica, ma anche la salute generale e il benessere mentale. L'Allianz Vertical Run darà il bentornato ai campioni mondiali del VWC insieme ad altri atleti d'èlite. Favorita tra le donne La super campionessa australiana Suzy Walsham, 46enne e detentrice di 8 titoli mondiali: «È sempre un'emozione quando esce il nuovo calendario e inizio a programmare le gare della stagione- spiega- Non vedo l'ora di imbarcarmi in un altro anno nel circuito e cercherò di difendere il mio titolo ancora una volta. La competizione diventa sempre più dura, quindi sarà un anno emozionante». Piotr Lobodzinski, 34enne polacco ha vinto il circuito sei volte: «Sono molto eccitato per la nuova stagione, la decima per me, se contiamo la mia prima gara a Milano nel 2011- spiega- La mia ultima gara del 2019 è stata all'inizio di novembre a Osaka e sono ansioso di ricominciare a gareggiare di nuovo. Sarà una stagione interessante e avvincente». Il giapponese Ryoji Watanabe, 35 anni, ha scalato il ranking 2019 fino alla terza posizione, vincendo a New York, Londra e Pechino. Entusiasta di questo sport, con la solita esuberanza spiega:«Stavo solo aspettando questo momento. Sono felice di gareggiare di nuovo contro i miei avversari e correrò con tutta la mia potenza come sempre».