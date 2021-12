Decollano da Malpensa con easyJet le lettere dei bimbi a Babbo Natale

Le letterine dei desideri che i bambini spediscono a Rovaniemi in Lapponia (Finlancia), a cavallo del Circolo Polare Artico, dove si trova la casa di Babbo Natale decolleranno dall'aeroporto di Milano Malpensa il 19 dicembre con un aereo di easyJet. Una "missione Babbo Natale" che Librerie Feltrinelli e easyJet hanno lanciato a inizio mese e ha come "uffico postale speciale" tre librerie di Milano (Duomo, Piazza Piemonte e Corso Buenos Aires).

Fino al 15 dicembre compreso, tutti i bambini troveranno nell’Area Kids delle librerie un’apposita cassetta delle poste dove potranno imbucare la propria lista dei desideri. Un pilota easyJet le raccoglierà in un sacco, per poi trasportarle di persona sul primo volo della compagnia in partenza il 19 dicembre da Milano Malpensa a Rovaniemi e consegnarle nel villaggio più magico del pianeta, direttamente nelle mani dell’uomo che veste panni rossi e non si taglia la barba bianca da decenni.

Per i piccoli curiosi, sui canali social @easyJet_Italia e @laFletrinelli sarà possibile seguire passo per passo il lungo viaggio dei loro desideri: dalla raccolta delle letterine, all’apertura delle cassette fino lungo viaggio verso la terra dei lapponi e delle renne con la loro consegna direttamente nelle mani di Babbo Natale, che si affretterà a leggere le letterine per recapitare ai bambini i regali tanto sognati. Grazie al supporto di Visit Rovaniemi e della compagnia aeroportuale finlandese Finavia, che hanno aderito all’iniziativa, sarà possibile scorgere da vicino il villaggio dove Babbo Natale e tutti i suoi preziosi aiutanti, nella notte più attesa e magica dell’anno, trasformano in realtà i desideri di milioni di bambini.

“Viaggiare è da sempre un’esperienza bellissima e poterla condividere con gli affetti più cari la rende ancora più magica. La nuova rotta verso Rovaniemi è stata pensata proprio per un viaggio in famiglia, per ritrovare l’emozione di partire insieme alla scoperta di un luogo incantato, e casa di colui che rappresenta per grandi e piccoli la magia del Natale - commenta Valentina Pedrazzi marketing manager easyJet Italia - . Siamo entusiasti di collaborare con laFeltrinelli ed emozionati di poter animare i desideri dei piccoli, consegnando di persona le loro letterine a Babbo Natale con un volo davvero speciale, carico di sogni, emozioni e tante aspettative”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa con easyJet perché crediamo sia importante essere portavoce dei desideri delle generazioni del futuro - sottolinea Roberto Merlini, chief customer officer laFeltrinelli -. Perché le librerie sono per antonomasia i luoghi del possibile e dell’impossibile, quello spazio vergine in cui ciascuno, attraverso la lettura, può sognare, immaginare mondi paralleli, scoprire terre sconosciute, dentro e fuori di sé. E se tra le tante storie, ce n’è una che parla di un grosso uomo vestito di rosso con la barba bianca che un solo giorno all’anno esaudisce i desideri di tutti i bambini del pianeta, è bello sapere di essere il luogo che contribuisce a mantenere intatta questa magia”.

"Non vediamo l'ora di poter dare il benvenuto al primo volo diretto da Milano Malpensa che raggiungerá l’aeroporto di Rovaniemi il 19 dicembre - dice Petri Vuori, vice presidente, sales e route development di Finavia, mentre Sanna Kärkkäinen, managing director di Visit Rovaniemi aggiunge: “Rovaniemi - The Official Hometown of Santa Claus® è un luogo magico al Circolo Polare Artico. Visit Rovaniemi è felice di dare il benvenuto ai viaggiatori dall'Italia che, grazie alla nuova rotta da Milano, potranno divertirsi nel paese delle meraviglie invernali circondati dal vero spirito natalizio”.