Design, nuovi professionisti del progetto sensoriale

Formazione universitaria targata Politecnico e stretta connessione con realtà aziendali e d'agenzia sono i punti di forza della prima edizione di “Sensorial Surface Design – Color, Material and Finish design for interiors and furniture”, il nuovo Master del Politecnico di Milano, gestito da POLI.design in collaborazione con Assopannelli di FederlegnoArredo che prenderà il via il prossimo ottobre e che è stato presentato oggi a Milano al Campus Bovisa.

Il Master (sito web: Sensorial Surface Design) è rivolto a 25 candidati in possesso di laurea o laurea Specialistica/Magistrale in design, ingegneria, architettura, ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di gestire tutti gli aspetti teorici, tecnici e pratici legati al colore, ai materiali e alle finiture oltre che all’identità̀ emozionale delle superfici, “luogo” privilegiato di interazioni esperienziali, ricerca, sperimentazione e anticipazione di trend estetici e socio-culturali.

“È fondamentale individuare le nuove figure professionali necessarie alla crescita del nostro design Made in Italy - commenta il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin - rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato non solo agli aspetti tecnici legati al colore, ai materiali e alle finiture, ma anche a valori intangibili connessi all’esperienza sensoriale e alla percezione di valore di un prodotto. Questo innovativo percorso di insegnamento si inserisce nella strategica collaborazione tra POLI.design e filiera legno-arredo, in uno scambio virtuoso tra progettazione e formazione”.

La direzione scientifica è di Mario Bisson, professore associato presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, direttore scientifico del Laboratorio Colore del Dipartimento di Design, promotore e co-fondatore del Laboratorio Interdipartimentele del Politecnico di Milano EDME, e di Cristina Boeri, architetto, professore a contratto di Colore e percezione alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, e tra i fondatori e attuale presidente dell’Associazione Color placemaking. Tra i partner tecnici del master sono presenti aziende del mondo del design come Abet Laminati, ALPI, Fantoni, Saib, Gruppo Mario Saviola, Tabu, Lanta, Cleaf.

La didattica, in lingua inglese, è basata su un mix di lezioni teoriche, testimonianze e approfondimenti tecnici, correlati ad attività̀ pratiche e workshop che si terranno in modalità̀ blended (on-line e in presenza). Le lezioni introduttive e specialistiche saranno affidate a una faculty composta di docenti del Politecnico di Milano, professionisti ed esperti di settore che arrivano dal mondo delle imprese. A questi si aggiungeranno attività pratiche e workshop per acquisire competenze di progetto e gestione oltre che la partecipazione a project work condotti in piccoli team che richiederanno la produzione di progetti concreti a partire da brief realizzati con il supporto di imprese, professionisti ed esperti di settore.