"In carcere anche se incinta": cambia tutto per le ladre (che ora non hanno più scuse)

La procura di Milano ha fatto marcia indietro. Le recenti polemiche sui tanti casi di rom in stato interessante lasciate libere di delinquere proprio in virtù della gravidanza hanno portato a una parziale rivisitazione delle direttive fornite alle forze dell'ordine in caso di arresto. Quello delle borseggiatrici, che si muovono principalmente tra i mezzi pubblici sotterranei e di superficie, è un fenomeno in costante aumento in città, a discapito della percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti, per il quale è necessario trovare un argine.

Sono numerosi i casi di rapinatrici e borseggiatrici seriali, con ampi fascicoli aperti a loro nome in procura, che in virtù del continuo stato interessante e della moltitudine di figli minori a loro carico non possono essere detenute in ottemperanza dell'articolo 146 del Codice penale. In base a questo dispositivo, l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, tra gli altri casi è differita " se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno ".

Una recente circolare della procura di Milano specifica che le " recenti pronunce del tribunale di Sorveglianza di Milano hanno ritenuto che la disposizione prevista dall'articolo 146 c.p., sebbene obbligatoria, dev'essere intesa nel senso che il magistrato di Sorveglianza deve procedere al giudizio di bilanciamento tra tutela dei diritti del detenuto (e del minore) e la tutela delle esigenze della collettività ". Come specifica il procuratore firmatario della circolare, quindi, " il magistrato di Sorveglianza può adottare il differimento 'secco' ex articolo 146c.p. ma può anche disporre la detenzione domiciliare c.d. umanitaria in domicilio idoneo o la detenzione domiciliare speciale (anche in istituto a custodia attenuata) ".