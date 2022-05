Diaz 7, finale di Europa League con Beccalossi e Gambaro

L’adrenalina della finale di Europa League è sempre un’esperienza appassionante per chi ama il calcio ad altissimi livelli, un match che nessun appassionato di football può perdere, neppure se a contendersi il titolo saranno Germania o Scozia. Immersi nell’atmosfera di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo nel cuore di Milano, mercoledì 18 maggio va in scena una serata unica per vivere il match tra le finaliste Eintracht e Rangers con la stessa passione di chi sarà in diretta a Siviglia allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Rigorosamente presenti al fischio di inizio fissato per le ore 21.00 gli ospiti presenti a Diaz 7 si sentiranno come spettatori in prima fila davanti al campo verde, grazie anche allo spettacolare ledwall di oltre 50 metri quadrati. A rendere esclusivo l’evento, però, saranno soprattutto i commenti di un esperto d’eccezione come Evaristo Beccalossi, uno degli opinionisti sportivi televisivi più noti al grande pubblico ed ex campione di calcio. Nessuno meglio di lui conosce i retroscena di ogni squadra, di ogni momento di preparazione, azione, dribbling fino all’apoteosi dei goal. Ad affiancare la cronaca, i commenti e le curiosità di Beccalossi, dando vita a un duetto davvero appassionato, Enzo Gambaro, un ospite d’eccezione per il pubblico, come eccezionale è stata la sua carriera e la sua vita privata, cresciuto orfano di padre a soli 6 anni, nella Sampdoria fino la sua prima esperienza come allenatore al Brera Football Club, la "terza squadra di Milano" e oggi commentatore di calcio.

L’ingresso all’evento è a partire dalle ore 21.00 è libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena gourmet per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti indimenticabili, capace sempre di sorprendere, sia per la molteplicità degli eventi suggeriti, che per passare piacevoli momenti di svago.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 9 giugno: Interactive Dance performance

Mercoledì 22 giugno: A night with Morena Funari intervista Paolo del Debbio

Giovedì 7 luglio: Fatti una risata Beppe Braida

Giovedì 21 luglio: Evento Dj Fargetta

Per accedere al Diaz 7 è necessario rispettare le norme sanitarie in vigore. Prenotazioni: sia per cena con spettacolo (Inizio ore 20 - 25 euro) o solo spettacolo (inizio ore. 21 – ingresso gratuito); iscrizione all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7. L'accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni.