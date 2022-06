Diaz 7, talk con Francesco Maria Oppini e Morena Zapparoli Funari

Conoscere la vita, le passioni, le zone d’ombra o l’infanzia di personaggi noti al grande pubblico, che riescono a catturare la nostra attenzione per la loro simpatia, è un’occasione rara e da non perdere: protagonista d’eccezione di un talk show davvero inedito sarà infatti Francesco Maria Oppini, mercoledì 22 giugno, nell’incantevole cornice di Diaz 7, il locale a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, per l'appuntamento "A night with...".

E non poteva essere che affidato a Morena Zapparoli Funari il ruolo di intervistatrice, colei che magistralmente da quasi 20 anni, non solo intervista personaggi del mondo dello spettacolo, ma unisce sapientemente curiosità, ironia e quel pizzico di astuzia acquisite grazie alla sua professione di opinionista e scrittrice. Sarà così anche con Francesco che si racconterà al pubblico di Sisal Wincity, curioso di conoscere il suo affiatamento con la madre Alba Parietti e il padre Franco Oppini, le sue grandi passioni legate al calcio e alle automobili fino ai suoi legami sentimentali. E Morena Zapparoli susciterà ricordi, emozioni, racconti intimi, paure, gioie e la sua recente esperienza al “Grande Fratello Vip” così come i progetti lasciati nel cassetto o che Francesco pensa di realizzare nel futuro.

Soprattutto sarà una serata perfetta, in un crescendo di stupore, fantasia e curiosità, da godere in prima fila, per assaporare da vicino il fascino di Francesco, che metterà a nudo anche una parte della sua anima per assecondare le infinite curiosità che potranno scaturire direttamente dal pubblico in sala. Un’occasione da non perdere, anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 è libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori.

Ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome, nome dello spettacolo e data, numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20.00); chiamando il numero 3346305677 oppure recandosi direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7. L'accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni.