"Ti ammazzo". La furia del nordafricano: spacca a testate il naso del controllore

Ancora un'aggressione a un dipendente di Atm. A farne le spese, stavolta, è stato un agente di stazione che ha rimediato una testata in pieno volto da uno straniero intento a scavalcare il tornello di accesso al metrò. L'abusivo, un cittadino nordafricano sprovvisto di biglietto, ha fatto perdere le tracce di sé. La vittima, colpita al naso, è stata trasportata con un'ambulanza del 118 all'ospedale Niguarda. Per fortuna, non ha riportato ferite gravi. " Le a ggressioni sono continue ", tuonano i sindacati dopo aver appreso la notizia.

L'aggressione

" Aveva il naso spaccato ". Lo hanno raccontato a Repubblica.it i colleghi dell'agente ferito, ancora provati dall'accaduto. L'episodio si è verificato attorno alle ore 13 di ieri (venerdì 9 settembre) nella stazione metropolitana di Affori, una delle fermate centralissime della linea gialla M3 di Milano. Stando a quanto riporta il quotiano Il Giorno, il dipendente di Atm ha notato lo straniero mentre tentava di saltare il tornello per accedere ai binari del treno. Senza indugiare neanche per un secondo, il 36enne si è precipitato fuori dal gabiotto per reguardirlo. Se non fosse che l'abusivo, invece di fare marcia indietro e scusarsi, ha reagito in malo modo. Un crescendo di violenza verbale e fisica che è culminata con una testa al volto dell'agente che gli aveva semplicemente contestato l'illecito.

I soccorsi