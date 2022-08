Immigrato salta il tornello e schiaffeggia l'operatrice Atm

Ancora un'aggressione ai danni di un lavoratore, ancora un immigrato il protagonista della violenza. L'ultimo episodio si è verificato questa mattina, attorno alle 6,55 alla fermata M1 Loreto della metropolitana di Milano. Un'operatrice di stazione è stata aggredita da un uomo, probabilmente un nord africano, il quale era appena stato richiamato dopo che si era cimentato nello sport preferito nelle stazioni milanesi: il "salto del tornello". Dopo un'aggressione verbale, l'uomo è andato in escandescenze e ha rifilato uno schiaffo alla dipendente dell'Atm che, percependo l'immediato pericolo si è rifugiata all'interno del gabbiotto, dal quale ha attivato le procedure di emergenza.

L'arrivo dei rinforzi è stato rapido, le squadre di sicurezza hanno raggiunto velocemente il luogo dell'aggressione ma nel frattempo l'uomo è riuscito a scappare. Gli agenti hanno chiamato gli operatori del 118, che hanno accompagnato l'operatrice Atm in ospedale in codice verde, perché fortunatamente non ha subito gravi danni. " Una pratica che purtroppo sta diventando una consuetudine nei mezzanini Atm senza che il Comune di Milano se ne preoccupi. Ormai siamo di fronte a un grave problema di sicurezza che mette a rischio l'incolumità dei dipendenti e rappresenta anche un danno economico per le casse Atm vista l'evasione in aumento ", ha dichiarato Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.

Davanti a una tale aggressione, " la sinistra dovrebbe, almeno questa volta, mettere da parte il buonismo e rendersi conto che l'accoglienza senza freni aumenta delinquenza e degrado in città. E' inaccettabile questo lassismo, Milano non merita episodi di preoccupante criminalità quotidiana ". Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato: " Gli agenti non si sono visti fino a mezz'ora dopo la fine dell'aggressione, eppure lo scorso 17 marzo, in occasione dell'inaugurazione degli uffici di Polmetro in Cadorna, era stato siglato un protocollo tra Atm e Polizia di Stato per il rafforzamento della sicurezza in metropolitana, con tanto di cerimonia solenne, in presenza del Prefetto e del Questore di Milano ".