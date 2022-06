Dipendenti Atm aggrediti: oggi sciopero di due ore indetto dalle organizzazioni sindacali

Per due ore oggi, dalle 11 alle 13, i dipendenti di Atm, l’Azienda trasporti milanesi Spa, incroceranno le braccia in segno di protesta per le continue aggressioni subite negli ultimi tempi sui mezzi pubblici. Lo sciopero di oggi, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa, è un segnale preciso che i lavoratori intendono inviare alle istituzioni, chiamate a potenziare i sistemi di sicurezza per far fronte al "Far West" del trasporto pubblico di Milano. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno visto come vittime alcuni dipendenti dell’azienda.

Ad avere la peggio sono stati un lavoratore Atm, picchiato da cinque ragazzi alla fermata della metropolitana di San Donato, un capotreno, malmenato con una catena di ferro alla stazione di Belgioioso, e due ferrovieri, schiaffeggiati da giovani balordi a Mortara. Tutto è accaduto nel giro di pochi giorni, troppo per le organizzazioni sindacali che hanno deciso di scioperare. In una nota congiunta, i sindacati hanno scritto: “Il trasporto pubblico locale è diventato il Far West, dove non ci sono più regole e dove ci si può permettere di tutto. È in atto un pericoloso salto di qualità nei comportamenti di questi gruppi organizzati di adolescenti e non, nel voler dimostrare, anche attraverso l'utilizzo dei social network, che possono fare qualsiasi cosa” .

Per questi motivi i dipendenti di Atm chiedono maggiore sicurezza. L’azienda, di concerto con la prefettura, ha snocciolato gli ultimi dati sull’argomento, evidenziando come gli episodi di violenza siano diminuiti negli ultimi tempi. Le aggressioni, dal 2009 a oggi, sono scese da 300 a 47 all’anno, riscontrate nel 2021. Ma, da gennaio, il trend si è di nuovo invertito è i sindacati sono preoccupati. Nei primi cinque mesi del 2022 l’Atm ha raccolto ben 2.708 segnalazioni di episodi violenti, tra questi: atteggiamenti discutibili da parte dei viaggiatori (404), minacce (170), atti vandalici (655), molestie (44) e aggressioni (132).