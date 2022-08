E con quasi 100 seggi la Lombardia fa ancora la "parte del leone". Ecco tutti i nuovi collegi

Quasi 100 seggi per 10 milioni di abitanti. Dopo il taglio dei parlamentari, i collegi elettorali sono stati ridisegnati. Ora sono molti meno, quindi saranno più grandi e popolosi. Tolta la circoscrizione Estero, in Italia si eleggono 392 deputati e 196 senatori e la Lombardia con 95 seggi farà la parte del leone. Alla Camera eleggerà 64 deputati (erano 102): 23 nei collegi uninominali (un candidato per coalizione) e 41 nelle 7 circoscrizioni in cui competono le liste di partito. I senatori eletti in Lombardia saranno 31 (da 49 che erano): 11 nei collegi e 20 in nei «listini».

Col suo milione di abitanti, la città di Milano sarà divisa in tre collegi uninominali per la Camera: uno (il 7) comprende la fascia settentrionale fuori dal centro, da Città studi e Lambrate fino al Gallaratese ad ovest; l'8 comprende tutta la fascia meridionale. Il collegio 9 è il centro, a grandi linee dentro la circonvallazione. Per il Senato, la quasi totalità del territorio milanese forma un collegio (il 3), mentre una «porzione» nordoccidentale della città (il Gallaratese, Bruzzano, Dergano, Affori) è aggregata al collegio 4, «Sesto San Giovanni».

Per la Camera, la Lombardia è divisa in 4 circoscrizioni. Lombardia 1 comprende quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano e la Brianza. Lombardia 2 è disegnata sull'intero territorio delle province settentrionali: Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo. Lombardia 3 comprende la maggior parte della Bergamasca (ad eccezione di 35 comuni suddetti) e del Bresciano. La 4 unisce le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni del Milanese e 10 comuni del Bresciano.

Lombardia 1 ha 9 collegi uninominali e altri 16 seggi divisi in due circoscrizioni plurinominali da 8 seggi. Oltre ai tre già visti di Milano, i collegi sono 5: «Monza» comprende il capoluogo, Lesmo, Sovico, Lissone e Muggiò. «Seregno» comprende i restanti centri: Nova Milanese, Desio, Seregno (il più popoloso) Albiate, Triuggio e Corezzana. Il collegio 3 («Cologno Monzese») aggrega i Comuni della zona sudorientale della città metropolitana, fino a San Donato e San Giuliano. Il 4 aggrega i comuni della zona sud-occidentale da Opera e Locate Triulzi fino a Bareggio, Sedriano e il confine con la provincia di Novara, Magenta e Boffalora (Rozzano e Corsico i centri più popolosi). Il 5 (Legnano) aggrega i comuni dell'ovest Milano: Settimo Milanese, Cornaredo e Nerviano, Bernate Ticino fino al Novarese. Il collegio 6 (Sesto San Giovanni) aggrega i Comuni della zona settentrionale da Sesto San Giovanni a Cinisello Balsamo fino a Pero, Rho e Lainate a ovest. I collegi plurinominali - quelli dei listini - sono due (da circa due milioni di abitanti). Ognuno elegge 8 deputati. Uno è a ovest con Milano, la zona di Rozzano e Legnano, l'altro a est con un pezzo del Milanese e la Brianza. Lombardia 2 ha 5 collegi uninominali, più nove seggi divisi fra due plurinominali. Gli uninominali indicativamente sono le zone di: Varese, Busto, Como, Sondrio e Lecco (con alcuni Comuni bergamaschi). I due del Varesotto formano la circoscrizione plurinominale da 4 seggi. I restanti quella da 5. Lombardia 3 elegge 14 seggi, di cui 5 in uninominali (nei collegi di Treviglio, Bergamo, Lumezzane, Brescia e Desenzano) e 9 in due plurinominali. I due uninominali della Bergamasca formano un collegio plurinominale da 4 seggi, gli altri uno da 5. Lombardia 4 si estende su tutta la Bassa con 4 collegi (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) ed elegge anche 7 deputati in un'unica circoscrizione plurinominale.

E infine ecco il Senato. I seggi senatoriali lombardi sono ripartiti in 11 collegi uninominali e tre plurinominali. I primi sono indicativamente Varese-Como, Como-Lecco-Sondrio, Milano, Milano Nord e Sesto, Cologno e una parte del Milanese, e poi Brianza, Bergamo, Brescia, Treviglio con un pezzo del Bresciano, Pavia col Lodigiano e il Cremonese. E i tre collegi plurinominali del Senato? Presto detto: uno nelle province del Nord, uno fra Milano, Lodi e Pavia, uno infine fra Bergamo e Brescia con Cremona e Mantova.