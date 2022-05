È tornata a Milano la Lusiroeula, la danza nuziale delle lucciole

Anche quest’anno la Lusiroeula ci offre il magico rituale amoroso delle “lusiroeule” (le lucciole) che da metà maggio a metà giugno illuminano il Parco delle Cave, un’area verde di 135 ettari nella zona ovest di Milano.

La Lusiroerula è organizzata come sempre dall’Associazione Amici della Cascina Linterno, con sede nel monumento adiacente all’area verde. In calendario otto appuntamenti, otto serate per osservare le lucciole, nel breve e magico periodo della loro danza nuziale, da venerdì 20 maggio, ogni martedì e venerdì fino a martedì 14 giugno (partenza ore 21:15, da Cascina Linterno, via F.lli Zoia 194), decine di passeggiate notturne, per migliaia di partecipanti. La prenotazione è obbligatoria, per evitare l’assembramento di persone, nel rispetto dell’ecosistema del Parco.

"Si tratta di un accorgimento indispensabile visto il successo delle precedenti edizioni: negli anni pre Covid eravamo arrivati ad avere anche duemila partecipanti in una sera. Troppi per garantire la tranquillità del delicato ecosistema del parco, in cui noi umani siamo solo ospiti - spiega Gianni Bianchi, presidente degli Amici della Cascina Linterno - Un evento può fallire per due motivi: perché arrivano troppo poche persone o perché ne arrivano troppe. Non vogliamo che accada questo".

Affianca gli organizzatori l’associazione La Ginestra che si occupa di raccogliere le prenotazioni: inviare un'email all'indirizzo prenolucciole@gmail.com specificando la data desiderata e il numero di partecipanti. Verrà anche richiesto un contributo simbolico per sostenere l'attività dell'associazione. "L'obiettivo è quello di accogliere un massimo di 150 persone per ogni sera, anche perché in questo modo sarà molto più semplice gestire l'uscita rispettando le regole basilari" continua Bianchi.

Lucciole e Linterne è uno degli appuntamenti più emozionanti che la Natura ci regala in questa stagione; per poter ammirare le lucciole danzare nella stagione degli amori e godere della bellezza della natura bisogna seguire alcune regole comportamentali: rimanere in silenzio e seguire lentamente il percorso dei sentieri per non rischiare di calpestare le lucciole, non usare per due ore telefonini o flash. Le zone più ricche di lucciole sono il sentiero che costeggia Cava Cabassi e lo stagno.

Gli scatti suggestivi sono stati realizzati durante le serate di giugno delle scorse edizioni da sei fotografi che le hanno condivise sul gruppo Facebook Lucciole-La Lusiroeula del Parco delle Cave (Linterno AgriCultura) - (foto di Willy Padron, Paolo Zandrini, Claudio Brusati, Michela Fragomeni, Alessio Coluccio e Monica Linner)