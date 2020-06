Egiziano sulla 91 aggredisce l'autista e pure i vigilantes Atm

Dopo una lite con altri due passeggeri ha aggredito sia il conducente dell'autobus sia gli uomini della security di Atm. Solo i poliziotti intervenuti sul posto sono riusciti a fermare il 23enne, un egiziano senza documenti e senza fissa dimora, che è stato denunciato a piede libero con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.

Il giovane straniero era completamente fuori controllo. Era a bordo della 91 in direzione Piola, intorno alle 21 di martedì all'altezza di viale Romagna. Il 23enne si è messo a litigare con un uomo e una donna, sembra per motivi banali, anche loro egiziani e probabilmente suoi conoscenti. Ha preso uno degli estintori del mezzo e l'ha puntato contro la coppia, minacciandola. L'autista si è accorto vedendo la scena dallo specchietto che la situazione stava degenerando, quindi ha fermato il filobus vicino a largo Rio de Janeiro ed è andato verso l'egiziano con l'intenzione di calmarlo. Prima però ha chiamato i soccorsi. Quando il dipendente Atm si è avvicinato, il giovane su di giri gli ha spruzzato addosso il contenuto dell'estintore. L'autobus si è riempito di schiuma anti incendio e la gente a bordo è scappata impaurita. Il ferito, un italiano 44enne, è finito in codice verde al Fatebenefratelli con un forte bruciore agli occhi, per fortuna le sue condizioni sono buone.

A quel punto l'egiziano è sceso dal mezzo cercando di scappare, ma ha trovato ad aspettarlo due operatori della sicurezza dell'azienda dei trasporti. Si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una bottiglia di vetro raccolta da terra e spaccata e con un palo di legno divelto da un'aiuola. Nel frattempo è arrivata una Volante del commissariato Lambrate e gli agenti sono riusciti a bloccare il 23enne. Lo hanno identificato e denunciato. Il ragazzo è in stato di libertà ed è indagato. La corsa della 91 è stata interrotta e i passeggeri hanno aspettato il filobus successivo.

La scarsa sicurezza sulla 90-91, soprattutto nelle ore serali, tona quindi a far discutere. Interviene l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «Dopo tutto ciò che continua ad accadere sui mezzi Atm, in particolare su quelli di questa linea, mi domando cosa aspetti ancora il Comune a mettere, almeno sulla stessa, un servizio di sicurezza della polizia locale h 24». Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega: «Ormai a Milano si rischia la pelle anche per un posto a sedere sul bus. Per questo penso che l'unica soluzione per fermare le violenze sui mezzi pubblici della città sia mettere l'esercito a bordo di quelli più pericolosi, ovviamente partendo dalla 90-91». E Gianluca Boari, capogruppo leghista in Municipio 3: «Non è più tollerabile il lassismo dell'amministrazione Sala e di Atm che lasciano i mezzi notturni più problematici in balia di delinquenti e clandestini. La Lega chiede con forza che si investa di più in sicurezza dotando tutti i mezzi notturni di guardie a tutela di autisti e di fruitori».