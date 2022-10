Eva Air e Sea, tre giorni di festa per il primo volo su Taiwan

Tre giorni di celebrazioni da parte di Eva Air e Sea in occasione del lancio del primo volo non-stop dall'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa al Taiwan Taoyuan International Airport che collega direttamente l’Italia settentrionale con la capitale Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente. Il nuovo volo è operato con due frequenze settimanali da aeromobili Boeing 777-300ER fino al 12 novembre 2022, per poi passare ad aeromobili Boeing 787-9 per il resto della stagione invernale.

Le celebrazioni hanno avuto inizio il 25 ottobre, quando il primo aereo di Eva proveniente da Taipei è atterrato a Milano con a bordo una delegazione composta dai vertici della compagnia aerea guidata dal presidente Clay Sun, la spokesperson David Chen, l’executive vice president Albert Liao e un gruppo di giornalisti taiwanesi in visita alla città di Milano, oltre ai passeggeri del primo volo di Eva Air in Italia. Per celebrare l’evento la compagnia ha scelto di regalare ad ogni passeggero un piccolo panettone, il dolce tipico milanese ormai conosciuto in tutto il mondo. Per festeggiare la grande importanza di questa tratta come ponte tra l’economia e la cultura italiana e taiwanese, Eva Air ha invitato autorità italiane, stakeholder, rappresentanti del travel trade, del cargo e della stampa a unirsi alla delegazione taiwanese in un’elegante Serata di Gala a Palazzo Serbelloni, una delle location più esclusive della città di Milano.

“Sono entusiasta di vedere che Eva Air è riuscita ad aprire la sua prima nuova base operativa nel mercato europeo da 25 anni, questo è per noi un momento di grande importanza, siamo molto contenti che ciò avvenga a Milano e siamo grati a Sea per il supporto che ci ha dato – ha dichiarato Clay Sun, presidente della compagnia –. Con l’inaugurazione del nuovo volo Milano-Taipei, ci saranno più contatti e scambi diretti e consolidati fra l’Italia e Taiwan in ambito economico-commerciale, culturale ed accademico. Ci impegnamo a fornire la massima sicurezza aerea e un servizio impeccabile. La compagnia si è posizionata nei primissimi posti delle classifiche delle agenzie di valutazione dell’aviazione civile, evidenziando il nostro impegno a fornire esperienze di viaggio al massimo livello. Desidero invitare tutti gli italiani a recarsi a Taiwan per turismo o business volando con Eva Air, o a fare scalo a Taiwan nel loro viaggio verso altre città asiatiche, approfittando del network consolidato della nostra compagnia”.

“L'arrivo di una nuova compagnia aerea, insieme alla contemporanea apertura di una nuova destinazione, è per Sea motivo di grande soddisfazione – ha sottolineato, ceo di Sea –. Con Taipei, cresce il portafoglio delle rotte servite, si amplia, grazie aldi Eva Air, anche l’offerta commerciale e si sviluppa, per numerosità e qualità, la. Mi auguro che le frequenze tra Taipei e Milano presto aumentino, grazie al potenziale di traffico e alla crescita dei flussi da e per l'Asia”.“Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere,, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso, ed il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo aun- ha prosetuito Brunini -. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di, grazie alla presenza di”.

“Sono lieto di sapere che la città di Milano e l’Italia settentrionale saranno ancora più vicine a Taiwan grazie all’introduzione del nuovo volo diretto – ha detto l’ambasciatore Sing-Ying Lee –. L'Italia è il terzo partner commerciale di Taiwan nell'Unione Europea e Milano è una delle città più industrializzate d'Italia, che ricopre una posizione chiave nella finanza e nel commercio mondiale. Sono fiducioso che questo collegamento diretto da parte di una delle migliori compagnie aeree del mondo darà un ulteriore contributo al pieno allo sviluppo della collaborazione tra Taiwan e l'Italia a tutti i livelli: nell'economia, nel commercio, nella cultura e nel turismo”.

Tutte le informazioni su https://www.evaair.com/it-it/index.html