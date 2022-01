Eventi e concerti ricordando la Shoah

Dalla musica all'arte, dagli spettacoli ai convegni, il Giorno della Memoria si celebrerà anche quest'anno in ricordo dei milioni di morti legati all'Olocausto. Numerosi, nonostante il periodo non facile, gli eventi per non dimenticare, come l'open day al Memoriale della Shoa ubicato sotto la Stazione Centrale, luogo simbolo delle deportazioni tuttora intatto: dalle 9.30 alle 20 si possono effettuare visite guidate o libere, previa prenotazione online. Tra le visite a tema ricordiamo anche quella al Cimitero Monumentale e di sabato 29 gennaio agli ex Bunker Breda al parco Nord, con repliche sabato 19 febbraio e 19 marzo.

Anche la musica celebra il memoriale grazie all'originale iniziativa organizzata dall'Associazione Figli della Shoa al Conservatorio di Milano, che ospiterà alle 20.30 il consueto Concerto della Memoria, quest'anno intitolato «La musica proibita come strumento di Resistenza: Blues, Swing e Jazz». La serata (trasmessa anche in diretta streaming) sarà dedicata ai compositori e musicisti ebrei perseguitati al di qua e al di là delle Alpi, «la cosiddetta musica degenerata sopravvissuta al nazifascismo» spiega Claudio Ricordi, tra gli ideatori della serata, «eseguita con poche mascherature un po' ovunque, nei locali, alla radio e persino nei lager». In programma la marcia nuziale di Mendelssohn-Bartholdy, i «Blues dal mondo classico» e la «Musica in Italia» (fra cui «Le tristezze di San Luigi» suonato da «Luigi Bracciodiferro», ovvero Louis Armstrong). Il concerto sarà preceduto alle 10.30 dall'appuntamento dedicato alle scuole «Troppo piccolo il cielo»: musiche, letture e testimonianze dal ghetto di Terenzin.

In occasione del Giorno della Memoria non poteva mancare la voce della senatrice a vita e testimone degli orrori dell'Olocausto Liliana Segre, che terrà un discorso introduttivo al convegno «Raccontare la Shoah» all'Università degli Studi di Milano. L'Accademia di Brera, invece, darà il suo contributo con tre diversi eventi in programma presso la Sala Napoleonica a Brera, a partire dalle ore 14, a cura di Barbara Nahmad e Stefano Pizzi. I tre eventi hanno per tema centrale l'episodio realmente accaduto di «Rosenstrasse», una strada di Berlino dove nel 1943 centinaia di donne manifestarono protestando contro la deportazione dei loro mariti ebrei, riuscendo a farli liberare. Da quell'evento - uno degli esempi piu significativi di disobbedienza civile e di opposizione all'Olocausto durante il Nazismo - Margarethe von Trotta trasse ispirazione per l'omonimo film del 2003.

Tra gli spettacoli dedicati al memoriale andrà in scena da oggi a domenica al Teatro Litta «FarFalle» di e con Andrea Robbiano, in scena da mercoledì 26 a domenica 30 gennaio al Teatro Litta; mentre al Teatro della Cooperativa sarà rappresentato «I me ciamava per nome: 44.787 Risiera di San Sabba» di Renato Sarti. L'EcoTeatro di Milano propone invece una storia d'amore contro il pregiudizio e la paura: sabato 29 e domenica 30 l'appuntamento è con «Shabbles Goy» con Silvia Priori e Roberto Gerbolès. Sabato 29 e domenica 30 gennaio l'appuntamento sarà con l'iniziativa «Pagine di memoria», ciclo di letture itineranti a cura degli allievi attori della Civica Scuola del Teatro Paolo Grassi che leggeranno brani a tema presso il ponte Alda Merini, piazza Donne Partigiane e piazza Berlinguer.

Anche il cinema celebra la giornata con diverse proiezioni a tema, a partire dalla Cineteca Milano Mic che propone il film Il diario di Anna Frank nell'ambito della retrospettiva dedicata al regista George Stevens. MdM