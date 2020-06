Arrestato l'ex assessore Massari. Accusato di violenza sessuale

È stato arrestato questa notte Paolo Massari con l'accusa di violenza sessuale. L'ex assessore all'ambiente del Comune di Milano e giornalista sarebbe stato accusato da una donna. La donna, arrivata alla clinica Mangiagalli a Milano, avrebbe raccontato i fatti accusando Massari. Secondo quanto riferito, la violenza sarebbe avvenuta in zona Porta Venezia intorno alle 22:45. La donna sarebbe stata soccorsa in strada ed era senza vestiti. La scorsa notte le forze dell'ordine hanno rintracciato Massari e lo hanno arrestato.

Non è la prima volta che piovono accuse simili su Massari. Già nel 2010 aveva lasciato la sua carica a palazzo Marino per presunte molestie su una diplomatica norvegese e su una dipendente del Comune di Milano. Va sottolineato che quella vicenda finì in un nulla di fatto. Massari però adesso sarebbe coinvolto in una vicenda molto simile a quella di circa 10 anni fa. Attualmente le indagini sono in corso per capire come sono andate esattamente le cose e soprattutto per trovare i riscontri su quanto raccontato dalla vittima. "Io non sono un molestatore sessuale", aveva detto qualche anno fa difendendosi dalle accuse che gli erano piovute addosso.