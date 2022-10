Le piazze come palcoscenico: torna il teatro popolare nei quartieri milanesi

Spettacoli gratuiti per tutti, grandi e piccini, che coinvolgono raccontando le grandi opere della letteratura e del teatro. Questa è l’ultima settimana del festival di teatro popolare “Le mille e una piazza – Racconti d’autunno”. La terza edizione del festival ha avuto inizio il 23 settembre e si chiude il 31 ottobre 2022. Le rappresentazioni hanno come scenografie le piazze dei quartieri milanesi, ben tredici piazze per quindici spettacoli, dalla periferia al centro. Uno spettacolo dal vivo, a cielo aperto, con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto dei Municipi del Comune e delle Associazioni di territorio.

Il progetto dell’Associazione culturale e compagnia teatrale “Atelier Teatro” ha l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale del Teatro Popolare e delle Maschere della Commedia dell’Arte, rendendo accessibili a tutti i grandi classici. Ma anche di far rivivere e rinascere, dopo un lungo periodo di pandemia, i luoghi di aggregazione della comunità, le piazze per l’appunto, per un più ampio progetto di riqualificazione dei quartieri periferici e di collegamento dei territori urbani.

Il progetto vede anche la partecipazione di importanti compagnie nazionali e internazionali e la consulenza dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle di Versailles), diretta dal maestro Carlo Boso.

Venerdì 23 settembre, il primo giorno del festival, è stato coinvolto il Municipio 5, Centro Asteria con “L’eroica commedia di Francesco Sforza”; il 25 il Municipio 7, Piazzale Segesta con “Il trionfo di Arlecchino; venerdì 30 il Municipio 9, Laghetto del parco nord con “Il Sentimento popolare in concerto”. Sabato 1 ottobre dà inizio al nuovo mese il Municipio 8, Piazzetta Capuana e il Municipio 9, Laghetto parco nord con “Florio e Isabella”, lo stesso spettacolo si ripete il 2 ottobre al Municipio 3, Piazza Gobetti e al Municipio 5, Chiesa rossa. Venerdì 7 ottobre la compagnia si esibisce al Municipio 5, Parco Guareschi con “Rosmunda e Alboino”; sabato 22 al Municipio 1, Colonne di S, Lorenzo con “Florio e Isabella”, il 23 sempre al Municipio 1, Piazza Sant’Agostino con Rosmunda e Alboino. L’ultima domenica del mese di ottobre al Municipio 1, Piazza dei Mercanti è la bellissima scenografia per “L’eroica commedia di Francesco Sforza”; lunedì 31 ottobre ultimo appuntamento al Municipio 2, Teatrino del parco Trotter con “Rosmunda e Alboino”.

Come ogni anno, anche questa edizione 2022 si conclude con lo stage di recitazione internazionale per professionisti e appassionati della Commedia dell’Arte, guidati da Carlo Boso, dal 17 al 30 ottobre.

L’associazione e compagnia teatrale “Atelier Teatro” è nata a Milano nel 2008 e da subito si pone l’obiettivo della creazione di spettacoli e della formazione delle professionalità del teatro. Crea percorsi e seminari che, unitamente al lavoro evidenziano e arricchiscono le capacità espressive e creative. Molto impegnata in progetti sociali con laboratori nelle scuole (nasce nel 2018 l’Atelier dei ragazzi per scuole primarie di Milano e Lombardia) e attività sul territorio, al fine di promuovere e far conoscere il teatro. Organizza stage internazionali di formazione, conferenze e scambi. Dal 2020 organizza a Milano e in Lombardia festival di teatro popolare nei luoghi preposti all’incontro della gente.