Fiere e congressi, iscrizioni aperte per i corsi di Accademia Fiera Milano

Iscrizioni aperte fino al 14 settembre per due importanti corsi a numero chiuso (20 partecipanti) di Accademia Fiera Milano: Moe Live, corso in marketing e organizzazione eventi, fiere e congressi e Progea, master in progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita. E fino al 31 luglio i candidati potranno fare domanda di accesso alla borsa di studio per reddito.

Da più di 20 anni Accademia è infatti uno dei principali centri formativi in Europa per le figure professionali della filiera espositiva, congressuale e degli eventi, creando nuovi sbocchi sbocchi professionali per i giovani, occupazione qualificata in un settore dove esiste una forte richiesta di professionalità e di preparazione specifica.

Si rivolge ai professionisti del settore e alle aziende che utilizzano le fiere come strumento di marketing e ai giovani che vogliano inserirsi nel mondo fieristico congressuale, offrendo formazione mirata e sviluppando la propria attività a vari livelli.

Accademia è il centro formativo dell’eccellenza nel settore fieristico-congressuale come evidenziano i numeri: più di 400 gli studenti formati negli ultimi 15 anni, entrati a pieno titolo nel mondo delle fiere, dei congressi e degli eventi; indice di occupazionee del 90% a un anno dalla conclusione del corso; 100 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi, fiere e convegni

Una vasta rete di docenti professionisti del settore; testimonial di altissimo livello; una struttura fieristico-congressuale tra le più grandi e innovative al mondo che vanta 100 anni di esperienza ed è un luogo fisico dove in cui si può osservare, sperimentare e valutare i contenuti della formazione in aula; un archivio storico ed una biblioteca di settore unici nel loro genere a disposizione degli studenti .

Moe Live prepara esperti in marketing, comunicazione e organizzazione di eventi, fiere e congressi. L’iiter del corso si sviluppa secondo il nuovo approccio della Live Communication, ovvero una sofisticata sinergia tra eventi, fiere e congressi con il mondo digitale. Si tratta di un corso per chi vuole imparare “sul campo”, a contatto con le professionalità e l’esperienza di chi opera da anni con successo in questo settore (l’80% dei docenti viene selezionato tra i migliori professionisti del comparto). La didattica è innovativa e integrata e consente di immergersi in contesti reali attraverso laboratori, visite e project work.



Il master Progea forma le figure professionali dell’exhibition e dell’event manager. Professionisti che gestiscono il sofisticato processo di ideazione, progettazione e organizzazione di eventi individuali e collettivi, strutturati e complessi. Con una duplice prospettiva: da una parte le esigenze dell’azienda che comunica attraverso le fiere, gli eventi e i punti vendita; dall’altra quelle degli organizzatori di fiere, Pco professional congress organiser, agenzie di comunicazione specializzate.

L’Accademia Fiera Milano è accreditata presso la Regione Lombardia per le attività di formazione e certificata ISO 9001.

Per tutte le informazioni www.accademiafieramilano.it