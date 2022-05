Follia a Milano: scala il Duomo e si fa un selfie con la Madonnina

Sono le 21.30 di ieri sera quando un passante nota qualcosa di insolito muoversi attorno alla Madonnina del Duomo di Milano. Nessuna allucinazione né uso eccessivo di alcol. Un uomo stava davvero scalando le guglie della Veneranda Fabbrica per scattarsi un selfie e realizzare un video dal punto più alto e suggestivo della città meneghina.

Tutto accade in pochi minuti quando il passante informa la polizia che presidia la piazza. All’inizio gli agenti pensano ad una burla, poi in otto del reparto mobile circondano il Duomo, due per ogni lato della chiesa, col naso rivolto all’insù. Lì scovano un soggetto che scala l’impalcatura, si avvicina alla Madonnina che protegge la città e si scatta dei selfie. Oltre a realizzare un video che ilGiornale.it è in grado di mostrare.

Gli agenti, per garantire la sicurezza dell’area, hanno atteso che lo scalatore decidesse di scendere, hanno aperto una zona del cantiere, sono saliti su alcune impalcature e fermato il soggetto per poi riportarlo a terra. Si tratta di un polacco classe 1988 salito e sceso apparentemente senza grosse difficoltà dal lato dell’Arcivescovado. Insieme a lui c’era un “complice”, se così si può chiamare, un irlandese di 32 anni che ha chiarito agli agenti si trattasse “solo” di un’azione dimostrativa. Li chiamano “urban climber” e amano salire ad altezze sconsiderate nelle città di mezzo mondo. Quale occasione migliore di una statua dorata posta a 108 metri d’altezza?

Non è la prima volta che i poliziotti si trovano costretti agli straordinari per riuscire a garantire la sicurezza del Duomo. Due anni fa, era l'agosto del 2020, un egiziato armato di coltello tenne in ostaggio per alcuni lunghi minuti un vigilantes all'interno delle navate. Allora, come oggi, l'intervento della polizia aveva permesso di evitare una tragedia.

Dal canto suo, il polacco protagonista della folle scalata, non sembrava per nulla dispiaciuto dell'allarme procurato. Riportato a terra, non ha avuto molto da dire se non sorridere. Tutta la sua "impresa", intanto, era registrata sul cellulare. Mentre numerosi passanti osservavano incuriositi la scena, infatti, il polacco riprendeva col telefono la scalata milanese, realizzando anche un breve video una volta arrivato sulla vetta del Duomo. Il 34enne è stato portato via dalle volanti. In questura è stato fotosegnalato e denunciato per procurato allarme all’autorità. Non risultano precedenti a suo carico.