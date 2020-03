Foroni al Centro coordinamento di Lodi

Diana Alfieri

L'assessore alla Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni ha visitato ieri pomeriggio il Centro coordinamento sicurezza allestito presso la prefettura di Lodi. «Ho voluto incontrare direttamente gli operatori che stanno lavorando incessantemente da giorni per avere un riscontro della situazione - ha spiegato Foroni al termine dell'incontro - Abbiamo dislocato del personale di Protezione civile per dare un aiuto. Ho incontrato dipendenti della prefettura, uomini dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'esercito e a loro ho espresso, a nome dell'intera giunta regionale, un ringraziamento non formale per tutto quello che stanno facendo». Un modo per esprimere vicinanza a uno dei tanti presidi organizzati sul territorio che in questi giorni rappresentano lo strumento più efficace per affrontare con rapidità e soprattutto competenza questa emergenza. Con Foroni che ha anche spiegato come «diciannovemila mascherine delle 25mila arrivate nei giorni scorsi saranno distribuite a uso civile» già da oggi, mentre per l'uso sanitario la competenza è in capo ad Ats. Il materiale, di cui da giorni si chiede la disponibilità nelle aree più colpite dal contagio, sarà dunque assegnato «al Centro operativo misto di Codogno, proporzionalmente per il numero di abitante di ogni comune in zona rossa». E sempre oggi, l'assessore Foroni annuncia che sarà presente con l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera e con il sindaco Francesco Passerini nella visita alla zona rossa di Codogno. «Visiteremo - anticipa - anche il Centro operativo misto per parlare e ringraziare gli operatori presenti e appurate che il tutto avvenga senza intoppi».

Gallera e Foroni saranno alle 9,30 all'ospedale di Lodi da dove si collegheranno con Palazzo Lombardia per partecipare alla seduta di giunta convocata per le 10, a seguire lo spostamento a Codogno e la visita in ospedale, mentre nel primissimo pomeriggio la missione proseguirà con una visita anche all'ospedale di Cremona.