Foto che rilanciano lo sport di base

Lo stop forzato causa Covid ha creato, intorno alle numerose società sportive milanesi, desolazione e un silenzio surreale. Campi di calcio, di basket, di baseball, piste di atletica, piscine: tutti spazi che, in condizioni normali, sono pervasi da urla, incitamenti, allegria, sudore, leggerezza e agonismo, durante il lockdown tacevano in maniera innaturale. E Filippo Solibello, conduttore radiofonico di Caterpillar AM, sensibile ad una realtà quasi onirica, ha voluto immortalare questi spazi muti, dal centro città fino alla periferia, attraverso l'utilizzo di un drone, per promuovere una raccolta fondi che andrà a dare nuovo respiro agli impianti sportivi. Come spiega Solibello: «Sto promuovendo Milano torna in campo per offrire un aiuto a tutte queste associazioni e società sportive che, dopo il lockdown, a settembre, faticheranno a riprendere le attività: un patrimonio costruito in anni e anni di sacrifici. Gli sponsor saranno meno generosi, le stesse famiglie faticheranno a offrire i loro contributi per mantenere viva l'attività sportiva dei figli: insomma, un vero disastro. Ecco perché ho voluto lanciare questa iniziativa che è stata immediatamente sposata e supportata da Fondazione Mediolanum». Con Sara Doris, presidente dell'ente benefico emanazione della banca fondata da Ennio Doris, che ha voluto condividere il progetto «raddoppiando, di sua tasca, i primi 10mila euro raccolti. Sono stato molto fortunato ad incontrare persone così generose. Sara con la sua Fondazione è molto attiva portando sostegno a progetti dove sono coinvolti i bambini». Per questo «contribuire a far ripartire la pratica dello sport di base - spiega la presidente Sara Doris - è un dovere prima di tutto sociale per me e per la Fondazione che rappresento. In questi mesi, le famiglie si sono fatte carico anche dell'educazione sportiva, ma la gioia e la passione che respiro sui campi di calcio, di tennis, di basket, di rugby è un patrimonio che deve tornare a vivere e ringrazio Filippo Solibello per averci coinvolto nel progetto e il Comune di Milano che permetterà ai ragazzi di tornare in campo in sicurezza».

Per offrire un contributo a questa raccolta fondi, basta andare sul sito www.milanotornaincampo.it dove sono pubblicate le fotografie dei campi che si potranno ricevere, a partire da settembre in formato digitale; con una donazione minima a partire da 15 euro è prevista la stampa della cartolina, mentre con una donazione, a partire da 80 euro si potrà ricevere a casa, stampato in grande formato, la foto del campo prescelto. Tolte le spese vive di stampa e spedizione, i fondi raccolti andranno interamente destinati all'acquisto di palloni, palline e attrezzature sportive per i campi in questione e a consentire a cento famiglie con bambini in difficoltà economica, di frequentare un'attività sportiva. Si tratta di nuclei segnalati dalla Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus che, da oltre dieci anni, sostiene la crescita dei bambini provenienti da contesti difficili, attraverso la promozione e l'uso positivo della pratica sportiva.