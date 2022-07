Mari e oceani invasi dalla plastica: le foto di National Geographic

Mari e oceani sono sommersi dalla plastica. A testimoniarlo sono le suggestive immagini della rivista National Geographic, in mostra al centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. La rassegna, con ingresso gratuito, è aperta fino al 30 luglio 2022 e fin da subito ha incontrato enorme interesse di pubblico.

Il progetto PlasticNet è l’evento green di CBRE, che gestisce i centri commerciali, in collaborazione con National Geographic e Plastic Free, nelle gallerie di sette Shopping Centre su tutto il territorio nazionale: “La Cittadella” di Casale Monferrato (Al), “Gran Shopping Mongolfiera” di Molfetta (Ba), “Mongolfiera Lecce” di Surbo (Le), “Metropoli" di Novate Milanese (Mi), “Le Befane” di Rimini, “I Petali” di Reggio Emilia e “Le Rondinelle” di Roncadelle (Bs).

L’obiettivo di PlasticNet è quello di condurci alla consapevolezza dell’attuale situazione dello stato del nostro Pianeta, alla enorme quantità di plastica che rende i nostri mari e i nostri oceani inquinati ma anche le spiagge colme di rifiuti. La scelta dei luoghi, i centri commerciali, rappresenta la volontà di raggiungere una gran moltitudine di persone per sensibilizzare sulle tematiche ed educare le nuove generazioni al contributo individuale, è un appello a recuperare il rapporto uomo-natura nel rispetto delle meraviglie che ci circondano, preservandole dalle continue minacce.

“Il potenziale di questa iniziativa è molto alto e speriamo possa contribuire a fare la differenza nel sensibilizzare su questi argomenti e cambiare le abitudini di acquisto degli utenti in un’ottica più sostenibile”, spiega Mirko Baldini (Chief Operating Officer di CBRE Italy). "Tutti possono contribuire alla causa. Per questo è fondamentale sensibilizzare chiunque. La nostra rete di centri commerciali ci permette di raggiungere un target molto elevato e sentiamo il dovere e la responsabilità di portare la consapevolezza di quanto sia importante il contributo di ciascuno”, continua. “Abbiamo ridotto al minimo indispensabile l’utilizzo della plastica nei nostri uffici e lavoriamo in partnership con associazioni, principalmente Plastic Free, con cui partecipiamo attivamente a giornate di raccolta nelle città in cui operiamo. Organizziamo con loro anche attività nelle scuole per sensibilizzare i bambini e spiegare loro che tutti noi possiamo fare qualcosa per risolvere questo enorme problema”, conclude Mirko Baldini.

In mostra l’arte dei fotografi di National Geographic, immagini che emozionano ma che provocano anche intense reazioni. Foto e video che invitano gli spettatori a riflettere sui danni provocati all’ambiente dall’uso eccessivo del materiale plastico degli oggetti che usiamo tutti i giorni, molti dei quali non vengono riciclati per poter essere riutilizzati. Otto tonnellate di rifiuti che invadono i nostri mari e oceani, creando irreparabili conseguenze sull’ecosistema.

Il percorso espositivo è sviluppato in otto temi che mettono in evidenza la quantità di plastica usata nel mondo, le problematiche che questo causa sull’ambiente e sulla natura e come educare l’individuo e la collettività al riuso, proponendo piccoli gesti quotidiani. PlasticNet è il lavoro di importanti reporter ma anche degli scatti dei fotografi di National Geographic, del loro grande lavoro artistico e culturale, dal forte impatto emotivo, come le immagini della fotografa britannica Mandy Barker, conosciuta soprattutto per il suo lavoro a fianco degli scienziati e dei ricercatori, con l'obiettivo di portare consapevolezza rispetto alla quantità di plastica che galleggia nei nostri oceani attraverso i suoi scatti realizzati con i rifiuti raccolti dalle spiagge di tutto il mondo. Molto interessanti sono anche le immagini di Jordi Chias, di Barcellona, che fotografa la fauna marina.

Il progetto prevede anche il concorso “Green & Win con PlasticNet”, al quale si può partecipare possono partecipare tutti, purchè maggiorenni, fino all’11 ottobre 2022. A prescindere dalle risposte esatte al quiz, si potranno vincere monopattini elettrici e premi Plastic Free: t-shirt, borracce green, cappellini.