A giugno la pista per andare in bici fino all'Idroscalo

Una buona notizia per chi pedala ma soprattutto per chi fa sport. Con l'avvio dei lavori per la costruzione della prima tratta della radiale «Linea 6» che congiungerà Milano con Caravaggio, transitando per Segrate, Pioltello, Rodano, Vignate, Liscate e Truccazzano la Città Metropolitana di Milano dà il via alla realizzazione del «Biciplan Cambio», la rete di piste ciclabili metropolitane che punta a collegare tutto il territorio. La pista ciclabile unirà la città di Milano con il suo «mare», ossia il Parco Idroscalo, meta soprattutto con la bella stagione di chi vuole evadere dalla città ma soprattutto dei molti sportivi che qui trovano una palestra open air perfetta per molte attività, da canoa e canottaggio, alla corsa, al nuoto.

I lavori sono partiti con la presa in possesso delle aree interessate e con i sopralluoghi di rito con l'impresa che si è aggiudicata l'appalto. Lunedì 7 febbraio inizierà la cantierizzazione per dare avvio agli interventi veri e propri. Nel mese di giugno sarà finalmente possibile raggiungere il Parco Idroscalo da Milano in bicicletta con un percorso protetto, illuminato, sicuro e realizzato secondo standard di qualità sia dal punto di vista infrastrutturale che ambientale. Complessivamente è prevista la realizzazione di 24 linee ciclabili: in particolare, 4 linee circolari e 16 linee radiali, con la grande novità di 4 greenways, linee super veloci che attraversano il territorio da nord a sud e da est a ovest, per un totale di 750 km di infrastruttura.

Il «Biciplan Cambio» inoltre, prevede che l'80% dei servizi di interesse (scuole, imprese, ospedali, interscambi con il Trasporto Pubblico Locale) si trovi entro 1 km da almeno una linea, in modo da offrire una copertura territoriale estesa. Per quest'anno il Comune ha pronti 70 nuovi chilometri di piste ciclabili, tra bike lane (le corsie disegnate solo con una linea sull'asfalto), preferenziali protette e zone 30. Percorsi più o meno lunghi pensati per dare continuità ad una rete, quella degli attuali 300 chilometri di itinerari ciclabili che si snodano in città, ancora frammentata.