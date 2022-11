Gravissima una donna investita dalla betoniera

Ennesimo incidente ai danni di una ciclista. Questa volta in pieno giorno. Con un bilancio gravissimo: una donna sta lottando tra l vita e la morte dopo essere stata travolta mentre pedalava.

Alle 10,50 di ieri, lungo i Bastioni di Porta Nuova, all'altezza dell'incrocio con via Solferino la ciclista di 66 anni è stata violentemente investita e buttata a terra da un mezzo edile, che non avendola vista, ha percorso diversi metri prima di fermarsi. La betoniera, infatti, ha travolto e trascinato a terra la donna in bicicletta che ora versa in gravissime condizioni. A soccorrerla ed estrarla dal camion ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco e due mezzi e personale del 118: la donna ha riportato un trauma al torace, trauma al bacino, trauma all'arto inferiore ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Dalle prime ricostruzioni dell'incidente da parte degli agenti della Polizia locale, sembra che il camion con la betoniera sul rimorchio che proveniva da piazza 25 Aprile si stesse dirigendo in direzione di piazzale Principessa Clotilde. All'incrocio avrebbe svoltato a destra per entrare nel controviale senza accorgersi minimamente della ciclista. L'autista, infatti, non deve aver visto che, sul lato destro e nell'angolo cieco del mezzo, procedeva nello stesso senso la bicicletta della 66enne. La donna è stata investita e trascinata per un tratto, prima che l'autista, allertato dalle urla di una passante, si accorgesse di quanto accaduto e si fermasse per tentare di soccorrerla.

Un incidente molto simile si era verificato a luglio in corso Venezia: vittima in questo caso una ragazza che era stata travolta e trascinata da un camion mentre svoltava a destra in corso Venezia. Contemporaneamente il camion effettuava la stessa svolta non si sarebbe accorto della presenza della ragazza, travolgendola. Nell'impatto la 31enne aveva riportato la frattura scomposta della gamba.