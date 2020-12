Happy Natale Happy Panettone, la sfida dei maestri pasticcieri con Alessandro Borghese e Max Giusti

Il panettone, il re delle feste di Natale, basso, profumato, soffice, tradizionale e creativo va in scena sabato e domenica su un set d’eccezione in occasione di Happy Natale Happy Panettone, seconda edizione della festa-evento promossa da Confcommercio Milano in collaborazione con Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese e con il patrocinio di Camera di Commercio e Regione Lombardia.

Set scenografico, food reality allestito a Palazzo Bovara nelle sale del Circolo del Commercio addobbate con gli abeti che si può seguire da casa in live streaming perché le disposizioni anti Covid non consentono l’accesso fisico del pubblico. Ma lo "spettacolo del gusto” è assicurato, fra masterclass digitali, appuntamenti spettacolari e la finale del concorso Artisti del Panettone - in abbinamento con il concorso omonimo, ideato e realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport - che decreterà quale sarà il miglior dolce artigianale della tradizione milanese. Basta collegarsi con il sito www.confcommerciomilano.it, i social e i canali Yes Milano. Domenica 13 alle 11,30 prima del concorso, ci saranno i saluti in streaming del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e delle istituzioni cittadine e regionali. Alle 12 via alla gara presentata dallo chef più rock della tv Alessandro Borghese e dal l'istrionico conduttore Max Giusti.

La formazione 2020 degli Artisti del Panettone, guidata dal capitano Sal De Riso, vincitore della passata edizione, è composta da Luigi Biasetto, Vincenzo Santoro, Paolo Sacchetti, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Stefano Laghi, Carmen Vecchione, Andrea Besuschio, Stefano Laghi e Francesco Borioli del collettivo Infermentum. Al fianco dei pasticceri scenderanno in campo anche chef del calibro di Claudio Sadler, Andrea Provenzani, Tommaso Arrigoni, Vincenzo Butticé, Massimo Moroni e Fabio Zanetello che daranno una personale interpretazione salata del panettone.

L’associazione dei torrefattori Altoga presenta le masterclass di due maestri del Caffè. Sabato 12 alle 16.15 Andrea Villa presenterà una rivisitazione inaspettata del “Il Panettone inebriante”, realizzato grazie ai prodotti dell’azienda emiliana Toschi Vignola. Domenica 13 alle 10.30 Gianni Cocco si esibirà con il suo “Cappuccino panettone” mentre alle 10.45 andranno in scena gli studenti del Capac, il Politecnico del commercio con l’appuntamento “Il panettone dei ragazzi del Capac” per la prima volta coinvolti nella preparazione del panettone tradizionale, con il contributo dello chef Massimo Moroni. Tra gli appuntamenti in calendario le masterclass di Stefano Laghi e Carmen Vecchione sul lievito madre a casa e quella di Luigi Biasetto e Andrea Tortora sul panettone perfetto.

Da segnalare che sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi si può trovare la mappa con le circa 150 panetterie e pasticcerie diffuse sul territorio dove trovare il panettone artigianale, rispettoso della ricetta tradizionale indicata nell’ apposito disciplinare. In aggiunta, un folder in italiano, inglese e dialetto milanese per raccontare il simbolo delle feste natalizie di Milano.

Anche quest'anno Artisti del Panettone torna in tv con quattro puntate dedicate al mondo della pasticceria artigianale con un focus sui lievitati, che andranno in onda all’interno di due speciali natalizi il 12 e il 19 dicembre alle 18 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet, Pc e in streaming su NOW TV. Il Maestro Sal De Riso, in qualità di padrone di casa, accompagnerà gli spettatori alla scoperta di dolci lievitati inediti creati durante la trasmissione per l’occasione dai 12 Maestri lievitisti, suddivisi in coppie. Ogni maestro farà scoprire alcuni ingredienti del suo territorio che verranno utilizzati per caratterizzare il lievitato inedito realizzato live.

Le feste di fine anno sono anche un momento importante di solidarietà e Happy Natale Happy Panettone sostiene il “Panettone solidale di Fondazione Umberto Veronesi”, offerto in una splendida confezione regalo metallica che si può acquistare sul sito https://shop.fondazioneveronesi.it/ con una donazione di 25 euro. Il ricavato è destinato a supportare il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a trovare cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore.

Novità 2020, la possibilità di acquistare e regalare i panettoni degli artisti attraverso il sito Cosaporto.it. Per ogni Maestro sono disponibili fino a tre referenze: il panettone tradizionale e due gusti creativi, di un prodotto d’eccellenza, che mai come quest’anno ha un potere evocativo altissimo. Il servizio di delivery è disponibile a Milano, Roma, Torino anche con consegna in giornata.