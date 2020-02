Homi Fashion&Jewels racconta in una mostra il cuore come simbolo del gioiello moda

Il cuore declinato nel gioiello moda, un simbolo intramontabile da indossare e da ammirare, splende nella mostra Be a SweetHeart che va in scena nel cuore di Milano, a Palazzo dei Giureconsulti - fra piazza Cordusio e piazza Duomo - dall’8 al 18 febbraio, organizzata da Homi Fashion&Jewels in collaborazione con Polidesign. Evento culturale in città che accompagna il salone dedicato al gioiello e al bijoux che si tiene in Fiera Milano dal 15 al 18 febbraio.

Oltre 100 le creazioni selezionate e presentate nel percorso espositivo di Be a SweetHeart: il cuore nel gioiello moda, che indaga il profondo simbolismo del cuore: trafitto da frecce, sormontatioda corone, unito dall’edera o irto di spine con richiami alla tradizione e al design orafo. Un viaggio nel simbolo più rappresentato nella storia del gioiello, dal Medioevo a oggi, racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, fede. Gioielli realizzati da giovani designer, maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, come dono e come simbolo sacro. Un mix sorprendente fra arte e moda, sacro e profano, sentimenti e gioia di vivere.

La sezione “Messaggio” considera il cuore come immagine sociale e di denuncia che appare in gioielli pensati per combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo o nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.

Nella sezione “Dono” il cuore racchiude l’amore e l’emozione che è in grado di trasmettere ed è indagato in ogni sua sfumatura amorosa e amorevole, messaggero di buoni sentimenti da indossare, ricchi di significati e di rimandi, che caratterizzano gioielli immaginifici e intensi.

L’accezione metafisica caratterizza la sezione “Simbolo Sacro”, dove il cuore-gioiello ricorda il simbolismo religioso, indagandone le virtù propiziatorie – come nel richiamo alle forme degli ex voto – e il valore di amuleto. Si tratta di un’interpretazione portata alla ribalta dal fashion e dall’accessorio moda e che il gioiello moda ha indagato con proposte affascinanti capaci di stupire.

A partire da questa rassegna le prossime edizioni di Homi Fashion&Jewels saranno sempre accompagnate da una mostra dedicata al gioiello moda, esplorato attraverso diversi temi di ricerca. L’obiettivo è quello di diffondere al grande pubblico la cultura e la manifattura dell’accessorio e del gioiello moda attraverso la rappresentazione e la messa in scena di percorsi tematici che esaltano la creatività e il saper fare. La prossima mostra accompagnerà l’edizione di Homi Fashion&Jewels in programma dal 19 al 22 settembre sempre in Fiera Milano.

Dall’8 al 18 febbraio

Palazzo Giureconsulti Milano

Orari: 10.30 - 18.00 - Ingresso Libero