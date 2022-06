I Lego di Sawaya a Milano: The Art of the Brick

La mostra itinerante di Lego Art "The Art of the Brick" a cura di Fabio Di Gioia e prodotta da Exhibition Hub e Fever, si aggiunge alle interessantissime offerte della città di Milano, da visitare nella settimana del Salone del Mobile 2022. Allestita al Ride Milano Urban Hub, lo storico scalo merci di Porta Genova, nel cuore dei Navigli, ha aperto le porte ai visitatori nel mese di aprile ed è stata da subito un successo di pubblico e di critica.

Le opere esposte, oltre cento sculture (che sul cartellino descrittivo riportano i numeri di pezzi Lego utilizzati) sono state realizzate dall’artista contemporaneo Nathan Sawaya con più di un milione di mattoncini Lego. Egli crea sculture e opere bidimensionali, rivisita capolavori dell’arte di tutto il mondo come il David di Michelangelo, la Gioconda di Leonardo da Vinci, il Pensatore di Rodin, la Ballerina di Degas, la Notte stellata di Van Gogh, il Bacio di Klimt, ecc., ma anche sculture enormi come lo scheletro di un Tyrannosaurus Rex lungo quasi sette metri e costruito con circa 80 mila mattoncini di Lego.

Nathan Sawaya nasce nel 1973 a Colville, Washington. Frequenta l’università di New York e subito dopo la laurea inizia a lavorare come avvocato. Ben presto si accorge che non è questa la professione adatta a lui. Ha un sogno nel cassetto, una passione che coltiva fin da bambino, costruire con i mattoncini colorati. Un gioco molto usato da tutti i bambini del mondo, ma che nel suo caso è diventato il suo lavoro, la sua espressione artistica: costruisce sculture tridimensionali e mosaici, crea con la materia, il colore, la luce, la prospettiva, il volume, diventa protagonista dell’arte contemporanea, con un linguaggio che si pone tra la Pop Art e il Surrealismo.

Tutto questo e il suo mondo creativo e fantastico viene raccontato con una video intervista che apre la mostra, visitata da milioni di persone in tutto il mondo. All’interno dell’esposizione è interessante anche la presentazione di un’innovativa collezione multimediale di visioni realizzate con una tecnica particolare, il risultato della mescolanza di fotografie e mattoncini di LEGO®. Il progetto è realizzato assieme al pluripremiato fotografo Dean West.

La mostra è aperta a tutti (ingresso gratuito ai bambini sotto i 4 anni), con la raccomandazione di arrivare almeno 10 minuti prima dell’ultimo ingresso, in considerazione che la visita necessita di 60 minuti per viverla nelle sue innumerevoli espressioni. Inoltre, a disposizione per tutti gli appassionati di lego, è prevista un’area Play and Build dove poter dare libero sfogo alla propria creatività.