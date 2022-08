"Illegittimo usare la Protezione civile alla festa dell'Unità"

I volontari della Protezione civile in servizio alla festa dell'Unità di Lodi. Patria del ministro della Difesa Lorenzo Guerrini, uomo forte del Partito democratico saldamente radicato nella zona e forse per questo trattata con un particolare riguardo da un dipartimento che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. A denunciarlo proprio l'assessore regionale alla Protezione civile in Regione Lombardia Pietro Foroni (nella foto), anche lui particolarmente legato al territorio Lodigiano.

«Una situazione - la sua denuncia - che esula completamente dai ruoli operativi della realtà di volontariato». E quindi «una presenza che reputo impropria e inopportuna, in quanto si sta parlando di una manifestazione privata e senza nemmeno il patrocinio del Comune - organizzata da un partito politico, in piena campagna elettorale e in assenza di quei caratteri di straordinarietà o impatto che possono ammettere la presenza di volontari». Non solo. Perché, prosegue Foroni, «non erano previste necessità particolari, non essendo chiuse al traffico arterie principali della città».

Un utilizzo, dunque, assolutamente discrezionale dal momento che «i ruoli e le funzioni della Protezione civile sono ben altri, dovendosi occupare di calamità e stati di emergenza e della direzone del traffico. Il sostegno a iniziative e manifestazioni pubbliche è giustificato solo in relazione alla straordinarietà e ampiezza dell'iniziativa, non certamente dalla festa dell'Unità di Lodi. Mi chiedo per quale scopo e funzione (e soprattutto, da chi, se dal sindaco o da altri funzionari comunale) sia stato attivato il Gruppo comunale di Protezione civile».