Preparatevi alla neve a Milano: ecco quando cadrà

Il giorno dell'Immacolata, mercoledì 8 dicembre, potrebbe cadere la neve anche in pianura sul Nord Italia con una grossa imbiancata anche a Milano città.

Irruzione artica sull'Italia

È quanto emerso dai modelli matematici delle ultime ore: un'irruzione artica in discesa dal Nord Europa andrà ad interagire con una perturbazione atlantica in arrivo da ovest. Il freddo depositato nei bassi stratti che forma il "cuscinetto" padano, non sarà scalfito dall'aria più temperata in arrivo dal mare creando le condizioni ideali per nevicate estese ed abbondanti. " L'ingresso di una perturbazione atlantica proprio per l'8 dicembre a partire dal Nord-Ovest, sarà responsabile di un peggioramento con piogge in Liguria, nevicate sulle Alpi, ma possibili anche in pianura su Piemonte ed ovest Lombardia, a causa della presenza di un solido cuscino di aria fredda nei bassi strati generatosi con le recenti irruzioni artiche - ha affermato il meteorologo Lorenzo Bardellino di 3BMeteo.

Fino a 10 cm su Milano

Mancano ancora quattro giorni all'evento, motivo per il quale ci potrebbero essere "aggiustamenti" o cambiamenti dall'ultim'ora: secondo le attuali previsioni, la neve a Milano dovrebbe iniziare a cadere sin dalle prime ore dell'8 dicembre accumulandosi fino ad un paio di centrimentri entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, invece, la nevicata è prevista più copiosa fino ad accumulare 5 cm su strade, tetti e macchine e diminuire nelle ore serali con altri 3-4 cm. Alla fine dell'evento, il capoluogo meneghino potrebbe accumulare ben 10 cm di neve fresca, niente male per essere appena all'inizio della stagione invernale.

Le altre nevicate in pianura interesseranno Piemonte, Emilia occidentale e le alte pianura di Veneto e Friuli, mista a neve sulle altre zone del nord. Sul resto del Paese, invece, sarà la pioggia a farla da padrone soprattutto al Centro-Sud con le nevicate relegate a quote alto-collinari intorno ai 1000-1200 metri sulla dorsale appenninica.

Uno sguardo al medio termine

I modelli matematici, dopo la fatidica data dell'8 dicembre, sono divisi: se è vero che giovedì 9 il maltempo insisterà al Sud e sulla Sicilia, successivamente si aprono due strade diametralmente opposte. Ancora occasioni per meteo instabile e maltempo con fronti in arrivo da ovest e piogge diffuse sulle regioni tirreniche oppure il ritorno dell'alta pressione sul Mar Mediterraneo a garantire tempo stabile e soleggiato con temperature diurne in graduale ripresa. C'è molta incertezza e, al momento, la possibilità è uguale per entrambe le situazioni. Per questo motivo, la "prognosi" sarà sciolta soltanto con i prossimi aggiornamenti.