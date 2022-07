Incidente sul lavoro, crolla soletta: 5 operai feriti

Incidente sul lavoro a Milano, in viale Espinasse, in zona viale Certosa, verso le 13.20, durante i lavori di costruzione di un edificio. Dalle prime informazioni sarebbero cinque gli operai rimasti coinvolti per il crollo dell'armatura di soletta dell'edificio, al civico 101. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori di Areu e 4 mezzi dei vigili del fuoco.

La dinamica

Secondo le prime informazioni alcuni operai sarebbero rimasti coinvolti dal crollo dell'armatura di una soletta, di circa 150 metri quadri, in un cantiere di una zona industriale a Milano. A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con quattro mezzi, alcuni sarebbero riusciti a liberarsi dal ferro e dal cemento mentre un altro è stato liberato dagli stessi vigili del fuoco. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 e della Questura, e la polizia di Stato. Le condizioni dei feriti, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente anche il personale medico del 118 intervenuto alle 13.23 con quattro ambulanze e una automedica.

Gli operai feriti