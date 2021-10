ITA Airways, il primo volo decollato da Milano Linate

Decollato dall'aerporto di Milano Linate il primo volo della nuova compagnia di bandiera ITA Airways, che dà inizio a una nuova storia dopo la chiusura di Alitalia, city airport gestito da Sea Aeroporti di Milano che la compagnia considera “strategico” per la sua crescita: operato con un Airbus A320, schedulato AZ 1637 delle ore 6.20, è atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7.45 con alla guida il comandante Fabrizio Campolucci. Ed è stata inaugurata anche l’attività charter con il volo Milano Malpensa - Roma Fiumicino: a bordo l’Inter, campione d’Italia.

ITA Airways focalizzerà la propria attività sull’hub di Roma Fiumicino e sull’aeroporto di Milano Linate, dove si posizionerà come vettore di riferimento per il traffico business e leisure. In attesa dell’individuazione del partner strategico, la compagnia entrerà in Sky Team garantendo progressivamente ai suoi viaggiatori il code sharing con tutti i membri SkyTeam con voli in connessione.

Attivo anche “Volare” è il nuovo programma di Loyalty ITA Airways, progettato per assicurare ai clienti massima semplicità e flessibilità sia nell’accumulo che nella spesa dei punti. Quattro i livelli: smart, plus, premium ed executive. Attraverso il programma di partnership commerciali, “Volare” offrirà ai clienti servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi partner. I punti accumulati consentiranno di volare ogni giorno dell’anno su qualsiasi rotta del vettore attraverso una modulazione flessibile legata al valore di ogni singolo volo. L’iscrizione al programma sul sito www.ita-airways.com e sull’App della compagnia. I clienti possono accumulare punti da subito, mentre il catalogo dei servizi e prodotti verrà rilasciato nel 2022.

ITA Airways parte con 52 aerei (7 wide body e 45 narrow body) e nel 2022 la flotta crescerà a 78 aeromobili: 26 nuovi aerei (+50% sul 2021) di cui 13 wide body (+6 sul 2021) e 65 narrow body (+20 sul 2021), con l’inserimento progressivo di aeromobili di nuova generazione che al 2025 raggiungeranno il 75%, con 105 nuovi velivoli (23 wide body e 82 narrow body). L’accordo firmato con la società Air Lease Corporation fornirà in leasing altri 31 Airbus di nuova generazione fra velivoli di lungo, medio e breve raggio.

Flotta sempre più moderna e green anche perché è stato firmato un Memorandum of Understanding con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili: 10 A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aerei regional Airbus A220 e 11 velivoli della famiglia A320neo.

Il Customer Center, gestito da Covisian, metterà a disposizione una piattaforma virtuale che utilizzerà nuove tecnologie in ambiente cloud sviluppate da aziende leader di mercato, come la piattaforma Salesforce per la gestione della relazione con i clienti e l’infrastruttura Amazon Web Services per le attività telefoniche, che consente l’impiego anche dell’intelligenza artificiale per migliorare tempi di risposta. Il servizio evolverà integrando nuove funzionalità.