Il campo rom covo dei ladri. Ma Sala non vuole sgomberarlo...

Quello dei campi rom di Milano è un problema annoso, per il quale la sinistra non ha mai fatto niente di concreto per trovare una soluzione. Anzi. La delinquenza in queste aree che vivono al di fuori dei paletti della legalità è tornata sulle pagine della cronaca nazionale per un'indagine condotta dal pm Francesca Crupi. È emerso che una banda di rom ha rubato mezzi nei cantieri, rivendendoli e ricavando oltre 700mila euro con 13 colpi messi a segno.

La loro base opertiva era il campo rom di Chiesa Rossa, periferia sud di Milano. Le indagini sono iniziate con il ritrovamento di un'auto con targhe clonate rubata a Lainate nel febbraio 2020. La banda ha operato nelle province di Varese, Pavia e Milano. Si fingevano operai per avere accesso ai cantieri, dove poi veniva commesso il furto. Sono state eseguiti 7 ordini di custodia cautelare e 2 ordinanze di presentazione davanti alla polizia giudiziaria. I 9 identificati sono tutti italiani e 8 di questi sono di etnia rom. Le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare 16 mezzi rubati, che sono tornati nelle disponibilità dei legittimi proprietari.

" Ormai notizie come queste non ci stupiscono più ed è grave che sia così ma è il chiaro risultato del lassismo della sinistra che da oltre dieci anni ha completamente perso il controllo nei campi rom. A Chiesa Rossa, dove sono stata insultata e aggredita fisicamente dai rom, era attiva una famiglia di ladri e ricettatori che si è intascata la bellezza di 700.000 euro rubando mezzi dai cantieri e rivendendoli nell'est Europa ", ha commentato in una nota Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega a Milano.

L'episodio in questione è solo l'ultimo di una lunga serie e il consigliere, nella nota, si chiede: " Vorrei capire cos'altro debba succedere a Chiesa Rossa perché il Comune di Milano intervenga: in questo campo sono stati trovati coltelli e spade, c'è stata una sparatoria nel 2018, ci sono truffe cicliche ai danni di corrieri, sversamenti di rifiuti, il 65% delle famiglie non paga, ora spunta persino la banda famigliare di ladri... ".