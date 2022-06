L'ambientalista Sala si dimentica di innaffiare gli alberi

Beppe Sala si fa vanto dell'opera di abbellimento verde di Milano, nella sua mente città green. Si pregia delle operazioni di piantumazione dei nuovi alberi in tutte le zone della città per dare nuovo respiro alla metropoli. Bell'iniziativa, non c'è che dire, se non che il sindaco forse non sa che non basta scavare una fossa e mettere a dimora un albero per dire di aver rinverdito Milano. Perché se gli alberi che vengono piantati non vengono anche innaffiati e curati, il loro ciclo vitale sarà assai breve e di verde non se ne vedrà nemmeno l'ombra. E, infatti, i cittadini sui social ne denunciano l'abbandono e, in molti casi, anche la morte, inevitabile se non vengono adeguatamente irrigati.

Forse l'amministrazione di Beppe Sala confidava nell'irrigazione naturale dell'acqua piovana? Impossibile stabilirlo, ma se così fosse, di certo le è andata male, considerando il periodo di secca e il caldo rovente di questo giugno. Ma sarebbe comunque sbagliato affidarsi esclusivamente alla natura, senza ipotizzare un piano per l'annaffiamento delle piante appena messe a dimora, che se non seguite si trasformano in steli di legno nodosi e tristi, senza foglie né frutti, che nessun contributo portano alla città. " Soldi e tempo (la risorsa più preziosa) buttati via a causa esclusivamente di incompetenza e incuria umana, qui la natura non c’entra ", scrive Enrico Pluda del comitato Agiamo, acronimo di Amici giardini pubblici Montanelli.

E la scusa delle risorse finanziarie insufficienti per badare agli alberi, come sottolinea Pluda, non regge: " Non è un problema di mezzi economici, visto che gli alberi nuovi arrivano. Il fatto è che poi non vengono seguiti adeguatamente e diventano secchi. Noi ne abbiamo contati una ventina ma sono sicuramente di più. E ci domandiamo: se sono così tanti solo in questo giardino metropolitano, quanti sono in tutta Milano i piccoli alberi secchi? Sono solo ai Giardini Montanelli? ". La risposta, chiaramente, è no: i giovani alberi morti non sono solo nei giardinetti di corso Venezia.