"Lavori nella moschea abusiva, tutto sotto il naso di Sala"

Il centro culturale trasformato in moschea abusa. Succede in viale Jenner a Milano, dove il consigliere comunale e regionale della Lega, Massimiliano Bastoni, ha scoperto alcuni operai intenti ad effettuare dei " lavori di ampliamento al luogo di preghiera ".

"Siamo di fronte alla famosa moschea di viale Jenner di Milano, o meglio al centro culturale islamico, perché moschea non dovrebbe essere ", spiega Max Bastoni in un video girato questa mattina. Il Comune, infatti, ha individuato alcuni terreni della città in cui far sorgere dei luoghi di preghiera destinati ai fedeli dell'Islam. Tra questi, però, non figura viale Jenner. Eppure, denuncia il consigliere leghista, " qui stanno facendo dei lavori per adibire lo spazio a moschea e soprattutto stanno raccogliendo dei fondi ", specifica mostrando un volantino con scritte in arabo, dove però risulta evidente un codice Iban e la cifra: 100 euro. Bastoni entra poi nel centro e si avvicina verso il cantiere, dove si vedono chiaramente degli operai al lavoro. A quel punto, un uomo va incontro al consigliere e, spintonando lui e i suoi collaboratori, li spinge fuori dall'edificio, senza dare ascolto alle precisazioni di Bastoni che spiega di essere un consigliere e pubblico ufficiale. " Ho subito un tentativo di aggressione mentre scopro lavori in corsi per ampliamento luogo di preghiera- ha denunciato il consigliere- Mani addosso da militanti islamici della moschea abusiva ".