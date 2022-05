L'irresistibile comicità di Cacioppo in scena al Diaz 7

Serata all’insegna della comicità al Diaz 7, con il nuovo appuntamento live a due passi da Piazza Duomo, questo giovedì 5 maggio. Protagonista Giovanni Cacioppo che intratterrà e farà divertire il pubblico con il suo spettacolo “Io ora lavora”, forte della sua carriera di successo che l’ha visto attraversare l’Italia e approdare a programmi televisivi di fama come Zelig e Colorado Cafè. Un momento di benessere e divertimento all’insegna della spensieratezza da non perdere grazie alla simpatia e un umorismo virali e naturali di questo artista completo dotato di una comicità trasversale e versatile, da vero siciliano. Un’occasione da non perdere, anche per gustare una cena da sogno e vivere un’esperienza unica nel Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità. Una serata piacevole e in totale relax per distrarsi dalla routine e trascorrere un momento di ilarità e convivialità senza fretta, in un luogo dove simpatia, intrattenimento e tante coccole sono di casa.

L’ingresso all’evento è a partire dalle ore 21.00 è libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena gourmet per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti indimenticabili.

Per accedere a Diaz 7 è necessario rispettare le norme sanitarie in vigore. Prenotazioni: sia per cena con spettacolo (Inizio ore 20 - 25 euro) o solo spettacolo (inizio ore. 21 – ingresso gratuito); iscrizione all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7. L'accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni.

Il protagonista della serata

Giovanni Cacioppo (Gela, 2 aprile 1965) è un comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano Inizia a farsi conoscere nel 1994 vincendo il concorso "Zanzara d'oro" a Bologna e realizza in teatro il monologo comico "Acqua e selz". Da allora, prende parte a numerosi programmi televisivi: Maurizio Costanzo Show, Tivù cumprà con Mirabella e Garrani, la trasmissione per ragazzi Solletico, Scatafascio, il programma di Paolo Rossi su Italia 1, Zelig (dal 1998), Torno Sabato (2003-2004), Mai dire lunedì, Mai dire Martedì, Che tempo che fa e Colorado Cafè (2006).



Esordisce al cinema recitando in Così è la vita del 1998, diretto da Massimo Venier e dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Un anno più tardi prende parte al film diretto da Massimo Ceccherini Lucignolo, e nel 2000, viene scelto per interpretare un ruolo nella pellicola diretta da Giorgio Panariello Al momento giusto. Nel 2002 torna a collaborare con Aldo, Giovanni e Giacomo interpretando una piccola parte in La leggenda di Al, John e Jack; nel film interpreta "Schiena di legno" uno degli scagnozzi del boss Sam Genovese. Tre anni più tardi, entra nel cast di Tutti all'attacco, film diretto da Lorenzo Vignolo.

Nel 2008 ha lavorato alla sit-com Taglia e Cuci in coppia con Mago Forest, per il canale satellitare Fox della piattaforma pay-tv Sky.

Nel 2012 torna sul grande schermo per interpretare un rapinatore nel secondo episodio del film All'ultima spiaggia, diretto da Gianluca Ansanelli. Nel 2016 prende parte al film di Luca Miniero Non c'è più religione e nel 2018 entra nel cast di Una festa esagerata, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme dove Cacioppo impersona il ruolo di Don Pasquale. L’anno dopo recita nel film Come se non ci fosse un domani, diretto da Igor Biddau.

In teatro rappresenta L'uovo e la patata (1995), In nomine patris (1997), Io labora (1998) – riproposto nel 2005 in una nuova versione - e il monologo Aprite quella porta (per piacere) del 2002. Tra il 1999 e il 2002 partecipa con Paolo Rossi allo spettacolo Romeo & Juliet – una serata di delirio organizzato.