Litiga con la madre e la uccide a coltellate

Una donna di 61 anni è stata uccisa la notte scorsa a coltellate in una casa di via Bergamo a Cologno Monzese. Ad ucciderla sarebbe stato il figlio 28enne che è ora piantonato in ospedale dove è stato portato dopo una crisi cardiaca. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi che sta conducendo le indagini.

L'allarme è scattato la notte scorsa. A chiamare i carabinieri, verso le 4.30, sono stati alcuni condomini, che hanno sentito rumori e urla provenire dall'abitazione dove la signora di origine spagnola viveva con tre figli. All'arrivo dei militari, per la donna non c'era ormai purtroppo più niente da fare. Il corpo della vittima presentava numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno e dell'addome. Oltre ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul luogo del delitto sono intervenuti i colleghi della scientifica, il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Monza. Le indagini, che sono ancora in corso, hanno portato ad accertare però la dinamica dell'omicidio avvenuto mentre la donna e i tre figli erano in casa. I sospetti degli investigatori sono subito ricaduti sul figlio maggiore di 28 anni.

L'aggressione e l'omicidio della donna sarebbero seguiti ad una violenta lite tra madre e figlio. La vittima era riversa sul letto, aveva perso molto sangue, il coltello usato per il delitto era poco lontano. Oltre al figlio che l'avrebbe uccisa, nell'abitazione al momento dell'omicidio erano presenti anche le due figlie minori, due gemelle di 24 anni, entrambe disabili. Il marito della vittima é morto d'infarto anni fa. Il figlio maggiore, incensurato, ha a suo carico una segnalazione per consumo di stupefacenti. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, Maria Begona Gancedo Ron, lavorava nella biblioteca comunale di Cologno Monzese (Milano) e da alcuni anni, dopo la morte del marito, viveva da sola insieme ai tre figli nell'appartamento di via Bergamo del comune dell'hinterland del capoluogo lombardo.

Una situazione la sua non facile e proprio nei giorni scorsi ai carabinieri era arrivato un altra segnalazione di intervento. I militari erano stati chiamati perchè il 28enne impediva ai postini di effettuare le consegne della corrispondenza. Agli agenti che gli avevano chiesto spiegazioni il giovane aveva risposto che si sentiva turbato pensando al padre morto anni prima. Sono ora in corso accertamenti per ricostruire la storia sanitaria dei giovani e il contesto familiare. Entrambe le figlie sono state sentite con il supporto di uno psicologo: dopodichè il pm ha disposto l'arresto del figlio con l'accusa di omicidio volontario.